Cele mai frumoase ținute de la Premiile Emmy 2019! Emilia Clarke, Kim Kardashian și Zendaya sunt în topul celor mai bine îmbrăcate vedete

Devenite deja o tradiție a ceremoniei de decernare a Premiile Emmy, și în acest an s-a făcut un top al celor mai frumoase ținute de la evenimentul supranumit “Oscarurile televiziunii americane”, dar și unul al celor mai neinspirate alegeri vestimentare. Emilia Clarke, Kim Kardashian și Zendaya se numără printre cele mai bine îmbrăcate vedete care au pășit noaptea trecută pe covorul roșu.

Emilia Clarke, Kim Kardashian și Zendaya, în topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Premiile Emmy 2019

Emilia Clarke (“Game of Thrones”) n-a reușit să obțină titlul pentru cel mai bun rol feminin într-un serial dramă, însă se află pe primul loc în topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Premiile Emmy din acest an. Trofeul a fost câştigat de actriţa britanică Jodie Comer pentru rolul său din “Killing Eve”. Ea a concurat pentru această distincţie cu Viola Davis (“How to Get Away with Murder”), Laura Linney (“Ozark”), Mandy Moore (“This is Us”), Sandra Oh (“Killing Eve”), Emilia Clarke (“Game of Thrones”) şi Robin Wright (“House of Cards”).

Zendaya, una dintre vedetele din serialul “Euphoria”, a atras toate privirile când a pășit pe covorul întins cu rochia ei spectaculoasă, de culoare verde smarald! Aceasta era formată dintr-un corset, iar în partea de jos, avea o crăpătură pe picior.

there is absolutely nobody that does it like zendaya pic.twitter.com/ByCApWhxA2 — emily (fan acc) (@starksyndrome) September 23, 2019

Cântăreața Mandy Moore a avut o surpriză neașteptată la scurt timp după ce și-a făcut apariția pe covorul întins pentru cea de-a 71-a ediție a Premiilor Emmy! Și asta pentru că ea și actrița Susan Kelechi Watson au ales pentru acest eveniment un model asemănător de rochie. Așa cum era de așteptat, niciuna dintre ele nu s-a supărat, dimpotrivă: s-au amuzat pentru situația în care erau

Kim Kardashian a optat pentru o rochie lungă, neagră și elegantă, dar cu un decolteu generos. Ținuta ei a fost accesorizată cu un lanț gros și unul mai subțire, pe care era prinsă o cruce cu diamante. Celebra vedetă a urcat pe scena Premiilor Emmy împreună cu sora ei, Kendall Jenner.

În clipul de mai jos puteți admira sau nu… ținutele altor celebrități care au participat noaptea trecută la ceremonia de decernare a Premiilor Emmy 2019.