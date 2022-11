Cele mai ieftine telefoane Digi pe care să le cumperi de la RCS&RDS în 2022

Dacă te-ai gândit să faci o investiție pe ultima sută de metri, atunci află că încă mai ai șansă să prinzi oferte la Digi. Dacă îți dorești să îți schimbi telefonul mobil, atunci află mai jos, în articol, care sunt cele mai ieftine dispozitive pe care le oferă compania și cum le poți achita.

Sunt vești îmbucurătoare pentru clienții companiei de telecomunicații. Persoanele care doresc să își achiziționeze un telefon mobil nou au posibilitatea de a opta din ofertele pe care Digi RCS&RDS le are deja pe site-ul oficial. În acest sens, dacă ești hotărât să te reînnoiești la final de an, dar nu dorești să investești foarte mulți bani într-un asemenea dispozitiv, atunci ai posibilitatea să alegi dintre telefoanele pe care Digi le oferă. În plus, te poți gândi chiar la un cadou pentru cei dragi, având în vedere faptul că se apropie cu pași repezi sărbătorile de iarnă.

Care sunt cele mai ieftine telefoane de la Digi pe care le poți lua

De exemplu, poți achiziționa un telefon mobil Nokia 105 4G la prețul întreg de 169 de lei, cu Digi Mobil Nelimitat. De asemenea, poți alege și unul dintre cele 3 abonamente pe care le oferă compania, pentru 24 de luni. Un alt exemplu poate fi Nokia 225 4G, dispozitiv care poate fi cumpărat la preț întreg cu Digi Mobil Nelimitat: 269 de lei.

De asemenea, dacă dorești un telefon mobil cu ecran mare și care să îți îndeplinească anumite criterii (de exemplu, calitatea bună a fotografiilor sau spațiu de stocare), poți opta fie pentru Motorola E40 (649 de lei), Oppo A16 (649 de lei), sau Samsung Galaxy A04S (699 de lei, cu Digi Mobil Nelimitat). De asemenea, nu uita faptul că dispozitivele se pot plăti și în rate lunare (24 de rate), potrivit site-ului digi.ro.

