Celebra actriță Dani Harmer a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară

Dani Harmer, cunoscută mai ales pentru rolul ei de Tracy Beaker, a anunțat minunata veste că așteaptă al doilea copil cu partenerul ei Simon Brough.

Actrița a anunțat pe Instagram pentru printr-o fotografie adorabilă de familie cu Simon și primul lor copil, Avarie-Belle, care deține o imagine cu surioara ce va veni.

Dani a adăugat în descriere un text interesant: „Han solo l-a avut pe Chewie. Frodo îl avea pe Sam. Shrek îl avea pe Donkey. Acum, pregătiți-vă pentru aventurile lui Avarie-Belle și bebelușul fără nume, care va veni în februarie 2022 💖💙xx”

Dani a devenit un element esențial al majorității copilăriilor noastre, când a jucat rolul Tracy Beaker cu gura mare în The Story of Tracy Beaker, difuzat în 2002 – 2005 și a inclus și un film TV în 2004.

De atunci a revenit la rolul iconic de mai multe ori pentru Tracy Beaker Returns (2010 – 2012), The Tracy Beaker Survival Files (2011 – 2012) și cel mai recent My Mum Tracy Beaker, care a fost difuzat la începutul acestui an și a văzut-o pe Tracy acum mamă.

În afara lumii lui Tracy Beaker, Dani a apărut într-un rol de fundal în Harry Potter și Piatra Filozofală , în 2012 a apărut pe Let’s Dance for Comic Relief alături de Tyger Drew-Honey al lui Outnumbered și apoi a continuat la a zecea serie din Strictly Come Dancing unde ea și Vincent Simone s-au clasat pe locul 4. În 2013, Dani a apărut ca Janet în turneul din Marea Britanie al The Rocky Horror Show.

Dani s-a extins în industria muzicală când a semnat cu Universal în 2008 și și-a lansat albumul de studio Superheroes în septembrie 2009. Actrița și-a deschis o școală de arte spectacolale Dani Harmer Academy în orașul natal Bracknell, unde lucrează și ca antrenor.