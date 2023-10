Celebra actriță s-a “dezbrăcat” de orice inhibiții, a mimat amorul la TV, iar tatăl ei a văzut-o în plină acțiune! ORIPILAT! “A fost cam…” + Cum se apără vedeta

Diana Sar a oferit un interviu de o sinceritate debordantă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Fosta protagonistă a serialului „Vlad”, de la Pro TV, a făcut dezvăluiri despre cele mai intime subiecte ale vieții sale. Am aflat că actrița are iubit, deja de un an, de profesie IT-ist, dar cu veleități artistice. Îndrăgostiții s-au cunoscut la ziua lui Emil Rengle, unde acesta a pus muzică, activând și ca DJ în timpul liber. Norocul i-a surâs Dianei Sar, spre deosebire de idilele precedente, soldate cu insuccese.

Vedeta povestește cum unul dintre foștii iubiți s-a despărțit de ea din cauza pictorialelor nud. Tot la capitolul scene deocheate, Diana Sar face furori. A jucat în filmul „Dosarul 631”, unde are o secvență de-a dreptul explicită, pe care a urmărit-o cu interes până și tatăl actriței!

Pictorialele nud, motivul pentru care Diana Sar și-a pierdut fostul iubit: „Voiam să continui, dar a trebuit să o încheiem!”

CANCAN.RO: Ai repostat clipul lui Emil Rengle, în care acesta zicea că pe internet e permis și să trimiți nuduri. De ce crezi că fac oamenii treaba asta?

Diana Sar: Depinde cui trimiți. Este o formă de a face preludiu. Sau o formă de a ține cealaltă persoană în foc, atunci când nu reușim să fim unul lângă altul. Sau poate fi o formă de exprimare, o altfel de artă.

CANCAN.RO: Tu ai și pictoriale de acest tip, clar ai ce să trimiți…

Diana Sar: Pictorialele sunt diferite, ce trimit eu e făcut de mine, cu viziunea mea, gândit special pentru persoana căreia îi trimit.

CANCAN.RO: Dar tu n-ai fost judecată niciodată pentru pictorialele pe care le-ai avut?

Diana Sar: Cu siguranță, trebuie să fi fost judecată. Am mai fost judecată și de un fost iubit care nu era de-acord cu astfel de fotografii. Dar nu mă interesează părerea lor. Adică atunci cu iubitul era cam nasol, că voiam să continui, dar a trebuit să o încheiem, la un moment dat, din mai multe motive. Însă, când e vorba de părerea celorlalți, am anumiți oameni la care mă duc pentru sfaturi.

Tatăl actriței a asistat la scena de amor a actriței din „Dosarul 631”: „A fost puțin cam lungă secvența!”

CANCAN.RO: Ai avut o secvență deocheată și în ultimul film în care ai jucat…

Diana Sar: Da, în „Dosarul 631”, am o secvență de amor, destul de deocheată.

CANCAN.RO: Mama ta s-a uitat la film?

Diana Sar: Mama nu s-a uitat, tata a fost la premieră, cu mine în sală. A avut aceeași părere ca mine, că a fost puțin cam lungă secvența. Și era mai mișto dacă era mai sugerată. Dar l-am anunțat din timp.

Iubitul Dianei Sar este DJ, au o relație de un an, dar flirtul în afara cuplului nu este interzis: „Să sperăm că nu aflu!”

CANCAN.RO: Iubit ai?

Diana Sar: Am iubit, da! Suntem împreună de un an.

CANCAN.RO: Te măriți?

Diana Sar: Încă nu, cred. Pe 28 octombrie facem un an, dar mi se pare că încă e perioada în care ne cunoaștem.

CANCAN.RO: E tot actor?

Diana Sar: Nu, e IT-ist. Ne-am cunoscut la ziua lui Rengle, e și DJ și punea muzică acolo.

CANCAN.RO: Te duci după el în club, ești geloasă?

Diana Sar: Nu sunt geloasă, avem o înțelegere că e OK să mai flirteze, nu prea mult, când sunt și eu. Dar separat avem voie să flirtăm. Și nu sunt atât de geloasă, dar dacă ar acționa mai mult în fața mea, normal că sunt geloasă.

CANCAN.RO: Și dacă face mai mult, dar nu e în fața ta?

Diana Sar: Să sperăm că nu aflu!

