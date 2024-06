Marinela Chelaru și-a pierdut ambii părinți în urmă cu 38 de ani, doar într-o singură lună. De atunci, deși i-a iubit enorm, cunoscuta actriță nu poate spune că i-a fost dor de aceștia. Motivul este unul tulburător. Mai precis, aceasta a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că și acum, la ani distanță, îi visează foarte des, ca și când totul ar fi aievea.

În perioada în care cunoștea gloria pe scenă și era răsplătită cu aplauze de sălile pline ochi, Marinela Chelaru a trăit o adevărată dramă, care a marcat-o teribil. Era fix în iarna lui 1986, chiar a doua zi de Crăciun, când tatăl său s-a stins din viață. La o lună distanță, actrița și-a pierdut și mama, care a decedat în urma unui AVC.

De atunci, deși au trecut mai bine de 38 de ani, aceasta a avut o relație specială cu părinții săi, și dincolo de moarte, potrivit propriilor mărturisiri. Deși i-a iubit enorm, actrița nu a simțit niciodată că poate spune că-i este dor de ei. Motivul este unul tulburător.

„Ai mei au murit la o lună distanță, unul după altul. A fost cumplit, mi s-a declanșat diabetul, nu mai știam cum mă cheamă. Eu nu am putut însă spune vreodată că mi-e dor de ei, pentru că i-am visat mereu. Totul pare de fiecare dată atât de real… Parcă e aievea. Și mie mi se pare ciudat. Sora mea nu i-a visat deloc. Eu și acum îi visez, merg la ei la cimitir, vorbesc cu ei. I-am iubit enorm, mai ales pe tata”, a mărturisit Marinela Chelaru în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

NU RATA: Marinela Chelaru, „îndrăgostită” de jurații de la „Chefi la cuțite”! ”Ai noroc că nu sunt mai tânără, că nu mai scăpai de mine”

„M-a bătut de m-a rupt”

Actrița își amintește și acum de copilăria sa, marcată de educația mai dură pe care i-a dat-o mama ei. Cu toate acestea, niciodată nu i-a purtat resentimente, pentru bătăile pe care le primea.

„Mama m-a bătut de m-a rupt. Era ca o spartană. Și nu primeam doar o bătăiță, ci nu doar o dată. Apoi mă lua în brațe și plângea cu mine. Și eu făceam nebunii de copii, uitam să mă îmbrac în uniformă când plecam la școală, sau aruncam mâncarea la chiuvetă. Eram foarte slabă și m-a dus la balet. Mă voia balerină, mă trimitea cu rochiile apretate. Când am devenit actriță, era mândră baba mea. Era mai introvertită, dar se lăuda la toate prietenele ei”, ne-a mai spus actrița.

Citește și: A MURIT ȘI A ÎNVIAT DE PATRU ORI! MARILENA CHELARU ÎȘI STRIGĂ DISPERAREA ȘI SE CHINUIE SĂ SUPRAVIEȚUIASCĂ AVÂND O PENSIE DE 1400 DE LEI PE LUNĂ. EXCLUSIV

„Mi-a plăcut și mi-am zis: hai să încerc”

Altfel, deși în prezent are o pensie de doar 1400 de lei, Marinela Chelaru nu ne-a ascuns faptul că și dacă ar fi să o ia de la început, tot meseria de actriță ar alege-o:

„Nu m-am visat actriță de mică. Dar mi-a plăcut și mi-am zis: hai să încerc. Și am intrat în actorie ca prin brânză. Nu m-am așteptat să merg așa de bine. Am făcut ce și cum am știut mai bine, ce am simțit și ce am învățat. Și acum, tot asta aș alege să fac”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.