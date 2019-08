Celebra Nikita a ajuns de urgență la spital, după ce a făcut infarct! Blondina le-a transmis fanilor ei un mesaj referitor la starea ei de sănătate, după ce a văzut moartea cu ochii.

Nikita a fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai expresive personaje mondene de pe scena showbiz-ului românesc. De aproape zece ani, vedeta a părăsit însă România și își vede liniștită de viață în Spania. Vedeta care a fost poreclită și ”femeia cu suflet de bărbat” se mândrește foarte mult cu fiicele ei, Cristina (10 ani) și Vanesa (4 ani).

Din păcate, însă, Nikita a trecut prin momente de panică! Vedeta a suferit un infarct. Din fericire, la fața locului au ajuns în scurt timp atât poliția, cât și un echipaj al ambulanței, medicii reușind să o stabilizeze în timp util pentru a-i salva viața. Nikita le-a transmis fanilor ei un mesaj referitor la starea ei de sănătate. (CITEȘTE ȘI: CELEBRA NIKITA S-A LOGODIT CU UN POLIȚIST SPANIOL: ”REGRET CĂ NU L-AM ÎNTÂLNIT DIN PRIMA CLIPĂ!”)

„Dacă nu ajungeau Salvarea şi Poliţia acasă la mine, astăzi nu mai existam. Vă spun sincer. Mulţumesc Bunului Dumnezeu că e acolo unde ai nevoie. Mulţumesc iubitului meu, cât şi colegilor care au avut grijă de copii, în timp eu nu mai ştiam de mine trei ore”, a scris Nikita pe contul personal de Facebook.

A câștigat la loto!

În urmă cu câțiva ani, Nikita și-a încercat norocul la loto, iar, fără să se aștepte la acest lucru, vedeta a reușit să ”împuște” o sumă frumoasă. (VEZI ȘI: CUM S-A TRANSFORMAT NIKITA + ÎȘI CREȘTE SINGURĂ FETIȚELE: ”TAȚII LOR AU DISPĂRUT, DAR DUMNEZEU…” )

”Am jucat la Paga Extra, iar, după ce am pus bilete de 2 euro fiecare, am câştigat. Aveam biletul de două zile, dar nu ştiam că am câştigat. M-a întrebat un prieten dacă nu cumva alea sunt numerele puse de mine şi când am verificat am avut o surpriză. În mână am luat trei mii de euro, iar timp de șase ani voi avea, în fiecare lună, câte cinci mii de euro“, a povestit Nikita, pentru site-ul nr.1 din România, în urmă cu câțiva ani.