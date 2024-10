Celebra trupă, care făcea furori în urmă cu câțiva ani, se reunește! Acum țintesc publicul internațional: „E o revenire 100%, nu e doar o încercare”

În urmă cu câțiva ani, Morandi era una dintre trupele românești care făcea furori. Marius Moga și Randi și-au pus talentele împreună și au reușit repede să cucerească publicul din România, dar și pe cel internațional. Deși au avut succes, cei doi și-au despărțit drumurile, însă acum sunt gata de o revenire în forță. Aceștia reunesc trupa Morandi și au planuri mari de viitori. Sunt convinși că o să cucerească publicul din toată lumea.

În anul 2004, Randi și Marius Moga și-au unit forțele și au lansat pe piață trupa Morandi. Cei doi au scos atunci mai multe discuri, care s-au bucurat de mare succes. Au renunțat la proiect în urmă cu ceva timp, dar acum plănuiesc o revenire în forță. Cei doi au făcut anunțul oficial și își pregătesc fanii pentru noi piese. În curând vor lansa un nou sigle, care cu siguranță va ajunge repede la public.

(CITEȘTE ȘI: Randi a refuzat ”la pachet” Antena & PROTV-ul! I s-au propus două show-uri, dar…)

De mai bine de jumătate de an, Randi și Marius Moga pregătesc revenirea trupei Morandi în spațiul muzical. Cei doi sunt gata să lanseze deja prima piesă, care se va numi „No sleep” și au gata și noul album. După o perioadă în care au luat-o pe drumuri separate, artiștii sunt gata să colaboreze, din nou, iar de această dată spun că proiectul nu se va mai stinge.

„Noi am tot cochetat cu ideea să începem iarăși lucrul pentru Morandi. Am început munca de mai mult timp, dar acum, filmând clip la un nou single, am făcut și anunțul cu reîntoarcerea asta. Ne-am apucat de lucru cred că de mai mult de jumătate de an.

Avem un album gata și, da, nu știu, cred că a venit firesc. Amândoi am avut proiecte separate, fiecare pentru România, dar până la urmă noi am venit din piața internațională. Era drumul pe care trebuia să ne și întoarcem. Acolo sunt posibilitățile nelimitate”, a declarat Randi, potrivit fanatik.ro.