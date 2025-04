Petra Pintelei a trăit dezamăgirea vieții după ce a candidat la ANPDPD: „A fost strict pe criteriul susținerii politice”

Dezamăgire maximă pentru Petra Pintelei, tânăra nevăzătoare care a impresionat românii! Recent, aceasta a povestit că a candidat pentru un post în cadrul Autorității Naționale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), însă a avut parte de o experiență neplăcută. Câștigătorul nu a fost deloc așa cum spera ea. Află, în articol, toate detaliile!

Petra Pintelei a impresionat pe toată lumea atunci când și-a făcut povestea publică. Tânăra, care este nevăzătoare, și-a făcut curaj și a vorbit despre provocările vieții sale. Chiar dacă nu i-a fost deloc ușor, a reușit să facă față obstacolelor și se poate lăuda cu multe reușite profesionale. Ei bine, de această dată, ea vorbit despre o experiență neplăcută pe care a trăit-o.

Deși este nevăzătoare, Petra Pintelei are o carieră de succes. Ea a demonstrat că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești ceva cu adevărat. Povestea sa poate fi o lecție de viață pentru oricine. Tânăra vorbește șase limbi străine și merge singură la serviciu, cu metroul, în centrul Capitalei.

De asemenea, Petra are ambiții mari. Recent, ea a candidat pentru un post la ANPDPD, din dorința de a ajuta persoanele cu dizabilități. Ei bine, experiența nu a fost deloc așa cum se aștepta. Tânăra a susținut că persoana care a câștigat concursul a fost favorizată și aleasă pe criterii politice.

„Din păcate, am și o întâmplare mai puțin plăcută. Am candidat pentru un post de demnitate publică în cadrul Senatului, într-o subordonată. Am candidat ca o persoană fără conexiuni politice și fără să mă folosesc de influență în mediul online, în niciun fel, doar pe competență. Am fost audiată de o Comisie Drepturilor Omului și Egalității de Șanse și, la audiere, am obținut cele mai multe puncte de vot din punct de vedere al competenței. Acel post viza protecția persoanelor cu dizabilități.

Am fost patru candidați, dintre care trei cu dizabilități și câștigătorul final a fost o persoană fără dizabilități deoarece votul final s-a ținut în Plen și a fost strict pe criteriul susținerii politice. Consider că acest lucru a fost o nedreptate pentru că nu a primat competența în final, a primat strict susținerea și puterea prin influență, iar noi persoanele cu dizabilități suntem cele care ar trebui să decidem odată pentru totdeauna pentru noi, fără să ne creeze alții un cadru în care noi doar să fim prezenți ca să facem loc altora să aibă întâietate”, a povestit Petra Pintelei pe TikTok.