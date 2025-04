Cântăreața din România care nu vrea deloc să își ierte sora: „Va plăti cei 10.000 de EURO, până la ultimul ban”

O artistă din România nu vrea să își ierte sora pentru neînțelegerile din trecut! A făcut acuzații grave la adresa ei, iar acum trebuie să îi dea 10.000 de euro! Cântăreața nu vrea să o mai accepte vreodată în viața ei pentru că ar fi „periculoasă”.

Laura Lavric a rupt tăcerea și a spus adevărul despre relația cu sora ei, Ecaterina Traian. Cele două au avut un scandal care a ținut prima pagină a ziarelor.

Cearta dintre ele a început în urmă cu aproximativ 12 ani, când Ecaterina Traian a lansat un val de acuzații la adresa îndrăgitei artiste. Fără pic de reținere, aceasta o acuza pe Laura Lavric că și-ar fi înșelat soțul, că ar fi avut o viață dublă și că, în America, pe lângă faptul că avea spectacole în restaurante, ar fi acceptat favoruri de la bărbați generoși.

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndolială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim, e o ființă imorală. Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor ei şi relaţiilor ei extraconjugale. Eu sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, a declarat la acea vreme sora Laurei Lavric.