Amicii și fetele dornice de aventuri gustă din plin glumele lui, siropoase ar fi, de pe Instagram. Dar Cosmin, cum i-a fost simpla prezentare pe care și-a făcut-o în direct într-o emisiune, nu este doar un bun dirijor al ”amuzamentului”, ci și un veritabil ”crai” de noapte al Capitalei, peisaj în care se simte precum peștele în apă. E trecut de 35 de ani și are în spate o vastă experiență, pentru că s-a direcționat pe drumul cuceririlor și al vieții tumultuoase de când era adolescent. În spectacol avea să se dea la Nuba Mamaia, unde a rezervat cea mai tare masă și de unde a „controlat” totul! CANCAN.RO l-a surprins în acțiune pe deja celebrul ”Caz Stan”, iar imaginile, prezentate în exclusivitate, aproape că nu mai au nevoie de comentariu.

S-o facem, totuși! Cosmin a ”evadat” la mare, a căutat distracția sub soarele cu o altfel de ”privire” acolo, pe litoral, decât în Capitala unde ”craiul” nostru le știe, deja, pe toate. Decorul l-a schimbat băiatul dezinvolt, pe care chiar tatăl lui l-a obișnuit cu petrecerile, cu cluburile. Pentru că ”piesele” de o valoare ”inestimabilă”, fie blonde, șatene, brunete, s-au perindat, ca de obicei, pe la masa lui, rezervată, cum altfel, la sectorul ultra-VIP.

Celebrul ”Caz Stan”, show VIP la Nuba Mamaia

Să vadă toată lumea, să-l vadă toată lumea! Principiul e simplu și eficient, se pare. Pentru că de acolo, din zona amintită, nimic nu-i scapă ochiului ager din orbita ”craiului” Cosmin. Și s-a adeverit! O brunetă și-a încercat norocul. Și a avut. ”Craiul” cu barba grizonată a privit-o cu zâmbetul ștrengăresc din tinerețe și a dat fata pe ”spate”. Ea a crezut că-i singura. Că s-a înșelat s-a dumirit imediat, pentru că o blondă, și încă una, și apoi o șatenă și, tot așa, ”fără număr, fără număr”, s-au înșirat la masa lui.

”Caz Stan”, cum este cunoscut, mai nou, a petrecut pe cinste, așa cum face de obicei. Pe masa lui numai băuturi fine, nelipsita șampanie la loc de cinste, dar si ceva mâncăruri alese. A ridicat paharul de mai multe ori, în cinstea domnișoarelor care s-au perindat precum la un concurs de Miss, doar că în fața unui juriu format doar din ”el”. Cosmin s-a ridicat de câteva ori și a privit, încântat, atmosfera din Nuba.

Pe placul lui, mulțime, suflete tinere, trupuri trase prin inel, bronz natural și de solar, veșminte mai mult sau mai puțin transparente… Are balta pește! Pentru… ”Cosmin mă numesc. În 91 mergeam la cluburi. Şi tata. De aici şi pasiunea mea faţă de cluburi. Am divorţat de două ori. În 99 am zis să plec”. Așa sună prezentarea lui. Scurtă și la obiect.

