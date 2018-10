Celebrul dirijor australian Richard Gill a murit la 76 de ani

Celebrul dirijor australian Richard Gill a murit, duminică, din cauza unui cancer, la vârsta de 76 de ani, transmite DPA. Richard Gill a fost o figură populară nu doar în cercurile admiratorilor muzicii clasice ci şi pentru eforturile sale de popularizare a muzicii clasice în rândul tuturor straturilor sociale.

Devenit imaginea muzicii clasice în Australia, Gill era deseori invitat de televiziunile australiene la diferite emisiuni şi a fost o prezenţă constantă în emisiunea concurs „Spicks and Specks” difuzată de ABC.

Entuziasmul său pentru muzică era „infecţios„. Richard Gill a înfiinţat coruri şi orchestre în diferite locuri din Australia, apelând la iubitori ai muzicii din diverse medii sociale, printre care şi defavorizaţi, inclusiv pensionari, oameni fără adăpost sau copii de şcoală primară. Anul trecut a pus bazele Sydney Flash Mob Choir.

El a format şi le-a fost mentor unui număr mare de profesori australieni de muzică şi a dirijat orchestre simfonice cât şi de muzică de operă.

„Dacă am studia muzica în toate şcolile, dar în special în învăţământul primar, până în clasa a 6-a, s-ar schimba faţa întregii ţări„, obişnuia el să spună.

A murit actorul rus Nikolai Karachentsov: ”Confirmăm acest lucru!”

unoscutul actor rus, Nikolai Karachentsov, a murit vineri, la Moscova. Nenorocirea s-a petrecut cu o zi înainte ca actorul să împlinească 74 de ani. Fiul său, Alexei Karachentsov, a convirmat decesul.

„Da, confirmăm acest lucru. S-a întâmplat în unitatea de terapie intensivă a spitalului 62 din Moscova, la ora 8:50", a spus acesta.

„Nikolai a murit astăzi”, a declarat și soția actorului, Lyudmila Porgina, agenției TASS. Ea a adăugat că data funeraliilor nu a fost încă stabilită.

Karachentsov a fost unul dintre cei mai populari actori ruși. A jucat în zeci de filme, cum ar fi Elder Son, Dog in the Manger, White Dew,The Trust That Went Bust și A Man from the Boulevard des Capucines.