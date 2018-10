Magdalena Șerban, criminala de la metrou, condamnată la închisoare pe viață. Crima de la metrou.

Magistrații Tribunalului București au condamnat-o, vineri, pe Magdalena Șerban, femeia acuzată că a ucis o tânără aruncând-o în faţa metroului, la închisoare pe viață. Decizia nu este însă definitivă.

Tribunalul București a decis, vineri, condamnarea Magdalenei Șerban la închisoare pe viață și să mențină măsura arestului preventiv. Totodată, instanța o obligă pe femeia acuzată că a ucis o tânără aruncând-o în faţa metroului la tratament medical până la însănătoșire sau până la ameliorarea stării de sănătate, precum și la plata a 30.000 euro daune morale și 1.200 lei daune materiale către Alexandra Costache, fata care a reuşit să se salveze, dar și la plata a încă 30.000 euro daune morale către iubitul fetei ucise.

Acesta a cerut daune morale în valoare de 100.000 de euro. Decizia Tribunalului București poate fi atacată cu apel.

Avocatul Magdalenei Șerban: ”Femeia pare normală, are nevoie de ajutor pentru că în momentele de delir…”

În apărarea sa, avocatul Magdalenei Șerban a precizat că, deși femeia „pare normală”, are nevoie de ajutor pentru că în momentele de delir, are „tendințe de ucidere”.

„Inculpata a avut o poziție de regret şi nu are antecedente penale. Luați în vedere ca raportul psihiatric spune că discernământul inculpatei era mult scăzut. De asemenea, are şi tulburare delirantă. Aparent pare normală, însă în momentele de delir are tendințe de suicid sau de ucidere. Aceste persoane nu solicită ajutor, sunt aduse de familie. Mi-a spus că regretă foarte mult că nu lua tratament în perioada comiterii faptelor. Suntem de acord cu măsura obligării de tratament. În ceea ce priveşte partea civilă, este de acord să plătească daune materiale. Cu privire la daunele morale, vă rugăm să le respingeți”, a spus apărătorul Magdalenei Șerban.

