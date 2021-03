CANCAN.RO vă prezintă incredibila poveste a unui lăutar celebru. Hoții i-au spart casa și, furioși că nu au găsit bani, au distrus două piese de tezaur, moștenite de artist de la bunicul său. Este vorba de Anghel “Caliu” Gheorghe, artist apropiat al mai multor vedete internaționale. El se teme acum că răufăcătorii s-ar putea întoarce și este îngrijorat pentru soarta lui și a familiei sale. Avem detaliile, în exclusivitate.

Caliu din Clejani s-a trezit cu locuința călcată de hoți! Nu i-au furat nimic, pentru că nu avea, dar i-au făcut praf două obiecte la care ținea ca la ochii din cap. Două viori, lăsate moștenire de la bunicul lui, viori cu care făcea spectacol la cântări, de unde-și lua banii pentru a-și hrăni familia – soție, copii, nepoți.

Nu exclude, însă, ipoteza ca oamenii care îi vor răul să revină la el acasă, când va pleca să concerteze la diferite evenimente, după ce vor fi ridicate restricțiile impuse de pandemie. De aceea, nu a făcut plângere la Poliție. ”Îmi omoară copiii, soția, nepoții, cine știe”, spune lăutarul, pentru început. (CITEȘTE ȘI: CORNELIA CATANGA ȘI AUREL PĂDUREANU AU BIFAT O NOUĂ CEARTĂ)

Celebrul lăutar Caliu a fost călcat de hoți! I-au spart viorile lăsate moștenire, de ciudă că n-au găsit bani

Dar povestea începe de la un trist eveniment. ”Eram plecat la o înmormântare… Un prieten… Eram plecați cu toții, casa a rămas goală. A trecut înmormântarea, am zis, apoi, hai să ne întoarcem, că-i casa goală, nu avem camere de luat vederi.

Când am ajuns, am văzut dezastrul. Casa întoarsă pe dos. Hoții au crezut că am mulți bani, dar eu nu am, nu am seifuri sau altele, nu am. Eu abia îmi hrănesc familia”, spune Caliu, pentru CANCAN.RO.

Dar comoara i-a fost distrusă. ”Mi-au distrus două viori, comorile mele, erau de la bunicul meu, moștenire. Praf mi le-au făcut. Sunt un om mort! Mi-au luat ceva din vață. Binele mi l-au luat. Le-au făcut țăndări…

Eu am o bucătărie în spate, lipită de casă, și pe acolo au intrat. Au văzut că nu e nimeni acasă și au zis să mă facă acum, crezând că am bani ascunși în casă.

Habar n-am cine-i hoțul, cine-s hoții. Pot fi de oriunde! Mi-au luat mâinile, toată valoarea pe care o reprezentam! Moștenirea mea. Am chemat vecinii, i-am întrebat, nimeni nu știe nimic”, spune Caliu. (NU RATA: CE A SPUS VIORICA DE LA CLEJANI DESPRE VACCINAREA ANTI-COVID-19. ÎN CE CONDIȚII VREA SĂ SE IMUNIZEZE CÂNTĂREAȚA)

„Vreau să rămână ceva în viața mea”

Celebrul lăutar vrea, în primul rând, o vioară. Pe care apropiații i-o vor cumpăra. Cel puțin, așa au anunțat. „Prietenii mi-au promis că mă ajută, după ce mi s-a întâmplat. Că-mi vor cumpăra vioară. Iar de plângere la Poliție? Mi-e frică să fac, ca-mi omoară, poate, copiii, nepoții, familia. Au crezut că am bani…

Eu nu am ce pune pe masă la copii. Mie mi-e frică să plec, să las familia acasă. Cine știe ce se întâmplă. Acum văd că trebuie să mă mut între oameni civilizați. Eu nu m-am dat bătut niciodată. Toată viața mea am muncit.

Vreau să rămână ceva în viața mea. Cu mine au colaborat mulți actori cunoscuți din lume. Acum nu vreau decât să treacă pandemia asta și să încep să merg la evenimente, acolo unde e viața mea. Eu sunt cunoscut ca maestrul Caliu. Unii au profitat de mine.

Eu am spus mereu că fiecare trebuie să mănânce o pâine… Haideți să dăm dovadă că suntem oameni civilizați și cu cultură! Eu așa am făcut mereu în viață. Trebuie să fii la locul tău. Eu sunt un om adevărat”, a încheiat Caliu.

