Celine Dion, diagnosticată cu o boală gravă. Celebra artistă a făcut primele declarații

Celine Dion a vorbit recent despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Cu ochii în lacrimi, celebra artistă le-a povestit milioanelor de fani car o urmăresc că a fost diagnosticată cu o boală neurologică incurabilă, care afectează o persoană dintr-un milion. Potrivit declarațiilor sale, acest sindrom de care suferă nu are vindecare, însă și-a promis că va face tot posibilul să se întoarcă pe scenă cât mai curând.

Cu ochii în lacrimi, Celine Dion a mărturisit că suferă de sindromul persoanei rigide. Concret această afecțiune face ca mușchii să se încordeze incontrolabil, făcând corpul să se blocheze în poziții rigide, ba chiar nu le mai permite celor afectați să mai meargă sau să mai vorbească.

După ce a aflat diagnosicul, Celine Dion a anunțat faptul că și-a anulat concertele din cadrul turneului european „Courage World Tour”, turneu care urma să înceapă în luna februarie a anului 2023.

„Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să mă adresez vouă. Îmi e dor de voi și abia aștept să vorbesc din nou cu voi de pe scenă. Știți că am fost mereu ca o carte deschisă. Nu am fost pregătită să spun ceva înainte, dar acum sunt gata. Am probleme de sănătate de multă vreme și îmi e foarte greu să înfrunt aceste dificultăți și să vorbesc despre lucrurile prin care trec. Recent, am fost diagnosticată cu o foarte rară afecțiune neurologică, numită sindromul omului înțepenit, ce afectează cam unul dintr-un milion de oameni”, și-a început discursul Celine Dion.

Celine Dion: „Muncesc din greu, în fiecare zi, cu terapeuți în medicina sportivă”

Celina Dion a mi povestit și faptul că această boală rară îi afectează și viața personală, nu numai cariera. Artista a declarat că muncește din greu zilic alături de o echipă de medici care o supraveghează permanent. Cu toate acestea, celebra artistă este conștientă de faptul că drumul spre vindecare nu o să fie deloc ușor.

„Câteodată, îmi cauzează dificultăți când merg, nu-mi permit să-mi folosesc corzile vocale pentru a cânta așa cum sunt obișnuită. Îmi e greu să vă spun astăzi că acest lucru înseamnă că nu voi fi pregătită ca în februarie să-mi reîncep turneul din Europa. Am o echipă grozavă de doctori care mă ajută să fiu mai bine. Copiii mei prețioși mă sprijină și-mi oferă speranță. Muncesc din greu, în fiecare zi, cu terapeuți în medicina sportivă, pentru a-mi reclădi puterea și capacitatea de a fi pe scenă din nou, dar trebuie să admit că este o luptă grea. Tot ce știu este că muzica este ceea ce am făcut toată viața și ceea ce iubesc cel mai mult să fac. Îmi e foarte dor de voi, să vă văd, să fiu pe scenă și să cânt pentru voi, mereu dau 100% când îmi fac show-urile, dar starea mea nu-mi permite să fac asta. Trebuie ca în acest moment să mă concentrez pe sănătatea mea și am speranța că sunt pe drumul spre a mă recupera. Pe asta mă concentrez și fac tot ce ține de mine pentru a mă recupera. Vă mulțumesc pentru încurajări, pentru dragoste și susținere, înseamnă mult pentru mine. Aveți grijă de voi, fiți bine, vă iubesc atât de mult și sper din tot sufletul să vă pot vedea din nou curând”, a fost mesajul transmis de Celine Dion pe rețelele de socializare.