Cercetătorii au descoperit care este grupa de sânge cea mai afectată de COVID

Cercetărorii au descoperit care este grupa de sânge cea mai afectată de COVID! Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine confirmă teoria conform căreia infectarea Covid-19 depinde mult de grupa de sânge pe care un om o are.

Conform studiului, oamenii cu grupa sanguină A sunt cei mai expuși și au un risc cu 45% mai mare de a fi infectați. De asemenea, cei mai puțin expuși sunt cei cu grupa sanguină 0, care au un risc cu 35% mai scăzut de a se infecta.

„Există adevăr în această ipoteză. Cel puțin există unele date care o susțin. A existat un studiu în Wuhan care a arătat că grupa de sânge A este mai susceptibilă, iar aceasta este cea mai comună grupă de sânge din Marea Britanie.”, arată Dr. Xand van Tullekan, de la Healthcheck UK Live.

Varianta BA.2.75 – supranumită „Centaurus” – a fost detectată pentru prima dată în India la începutul lunii mai. Cazurile din Marea Britanie au crescut de atunci brusc – și aparent mai rapid decât cele ale variantei BA.5 extrem de transmisibile, care este prezentă și în India și înlocuiește rapid varianta BA.2 dominantă anterior în multe țări.

Noua variantă a ajuns deja în alte 10 țări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a desemnat-o „variantă în monitorizare” la 7 iulie, ceea ce înseamnă că există unele indicii că ar putea fi mai transmisibilă sau asociată cu o boală mai gravă, dar informațiile sunt încă puține.

