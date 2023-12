Cezar Nica, dublu campion mondial, s-a stins din viață la 83 de ani. Handbalul românesc a pierdut un titan al sportului

Este doliu în lumea sportului! Cezar Nica s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Fostul mare handbalist al României a murit, duminică, iar anunțul trist a fost făcut de reprezentanții de la CS Dinamo București, pe rețelele de socializare.

După o carieră culminantă în handbal, Cezar Nica a devenit antrenor în 1971, fiind timp de două decenii pe banca celor de la CSU Galați, Nitramonia Făgăraș și Dinamo Brașov. Fostul antrenor a fost în 1992 selecționerul echipei naționale de handbal și a bifat participarea la Jocurile Olimpice de la Barcelona. În perioada respectivă, Cezar Nica a suferit un preinfarct din cauza stresului și că s-a consumat prea mult.

„Lucrurile s-au schimbat mult după 1989. M-am lovit de nişte probleme nemaiîntâlnite în pregătirea acelei Olimpiade. Jucătorii refuzau să vină la lot până nu îşi primesc banii de la federaţie pentru bronzul din 90. Federaţia a refuzat, iar unii jucători au întârziat 2 săptămâni la reunire. Băieţii îşi cam luaseră zborul pe afară. Au venit cu o altă mentalitate. Stângă trebuia să cotizeze la spanioli şi a refuzat efectiv. Nu mai erau atraşi de echipa naţională. Aveam lot bun, chiar dacă am terminat doar pe 8. Am suferit profund şi la întoarcere am suferit un preinfarct. Medicii mi-au interzis să mai antrenez”, mărturisea Cezar Nica.