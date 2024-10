Channing Tatum și Zoe Kravitz au făcut un anunț neașteptat. Ce se întâmplă cu relația lor

Channing Tatum și Zoe Kravitz NU se vor căsători. Cei doi actori au ales să pună punct relației lor și să își anuleze logodna. Cunoscuții actori se despart după trei ani petrecuți împreună.

Reporterii de la publicația TMZ au confirmat zvonurile.

Channing și Zoe au început să se întâlnească în 2021 și chiar au lucrat la un nou film împreună, „Blink Twice”. Channing a jucat într-un rol principal iar Zoe a stat în spatele camerei pentru acest proiect, care a marcat debutul ei ca regizor.

Zoe s-a destăinuit cu privire la distribuirea lui Channing în rolul principal din filmul ei, în timpul unui interviu acordat Wall Street Journal, explicând:

„Am simțit, chiar și de la distanță, înainte de a-l cunoaște, că era un feminist și că nu îi era teamă să exploreze acest întuneric pentru că știe că el nu este așa. Acesta este motivul pentru care am fost atrasă de el și am vrut să mă întâlnesc cu el. Și am avut dreptate”.