Chef Ștefan Popescu, rețetă personalizată pentru Ed Sheeran

Celebrul Chef Ștefan Popescu este fan declarat al lui Ed Sheeran. “Dacă mă gândesc la momentul cand l-am remarcat ca artist pe Ed Sheeran, a fost prin piesa Thinking Out Loud, însă de atunci a avut o evoluție constantă în lumea muzicală și, dacă ar fi să numesc un hit preferat, acesta ar fi Shape of you. Apreciez foarte mult stilul său unic și că este o persoana autentică”, spune Chef Popescu.

Pentru că va fi în public la concertul de pe Arena Națională din data de 24 august, Chef nu putea să nu marcheze prezența lui Ed Sheeran în Romania fără a-i crea o rețetă personalizată. Cu atât mai mult cu cât celebrul artist a declarat ca a găti îl inspiră în procesul de creație muzicală.

Chef Ștefan Popescu spune: “Ed Sheeran a spus la un moment dat că a citit un interviu cu James Morrison care susținea că acesta a avut 200 de concerte într-un an, iar el voia să îl depășească la acest capitol, astfel că îl văd petrecând foarte mult timp ”ON THE ROAD”, unde mănânci cam ce apuci și, bineînțeles, mâncare ce nu necesită cuțit sau furculiță. M-am gândit la un Crispy fish Burrito, deoarece iubește mâncarea de tip fast food și mai ales peștele pane. Am creat un preparat care îmbină preferințele sale culinare, dar la care am adăugat și câteva ingrediente sănătoase și un ingredient SURPRIZĂ și anume faimosul său sos TINGLY TED’S.”

Chef Popescu nu a ales întâmplător acest element-surpriză. Ed a lansat un duet de sosuri picante, Tingly Ted’s, disponibil în întreaga lume, susținând că aceste sosuri sunt acompaniamentul perfect pentru aproape orice masă.

În speranța că bucătarul personal al artistului va decide să includă acest preparat personalizat în meniul turneului său, ”Mathematics Tour”, Chef Ștefan Popescu a împărtășit și rețeta.

Crispy Fish BURRITO cu Avocado salsa & Tingly Ted’s (pentru 8 Persoane)

Ingrediente Fish:

1 kg File de cod, porționat

350 g Făină (aprox.) + câteva linguri pentru tapetare

350 ml apă carbogazoasă (aprox)

½ linguriță praf de copt

1 linguriță rasă de sare (sau după gust)

Piper negru proaspăt râșnit

½ linguriță Paprika dulce

1 linguriță usturoi tocat mărunt (să fie pastă)

½ linguriță turmeric

3 linguri amidon

Ingrediente orez (orez cu coriandru & lime):

300 g orez basmati, spălat

1½ linguriță sare de mare

2 linguri coriandru întreg (frunzulițe si tulpina), tocat fin

2 linguri suc de lime

700 ml apa (aprox.)

Ingrediente Avocado Salsa:

800 g roșii curățate de semințe și tăiate cuburi

1 ceapă albă mică, tocată grosier

1 ardei iute jalapeno, tocat grosier

1 lingură plină frunze de coriandru

1 linguriță sare de mare după gust

1 lingură zahăr tos

1 lingură suc de lime

2 buc avocado, cubulețe

8 foi de tortilla, calde (astfel vor fi flexibile, ajutând la pliere)

300 g Sos Tingly Ted’s Opțional

Câteva felii de ardei iute verde Jalapeno, copt pe plită

Metoda de preparare:

PREPARARE Pește:

Fileul de cod se porționează în 16 părți egale, se tapetează cu hârtie absorbantă pentru eliminarea umidității și se presară sare, piper și paprika dulce (nu adăugam ulei). Se mixeza bine cele 350 g făină cu praful de copt, paprika, amidonul ,usturoiul pastă, apoi se adaugă apa minerală, se asezonează bine și se amestecă cu telul până la omogenizare. Peștele se dă prin restul de făină, apoi prin compoziția obținută la pasul anterior, după care se scurge fiecare bucată de pește, ținând bucata de pește de o margine. Se prăjește în baie de ulei în jur de 8 minute (depinde și de grosimea porției). Codul gătit se scoate pe hârtie absorbantă, pentru eliminarea excesului de ulei.

PREPARARE Orez :

Așează într-o crăticioară orezul basmati spălat, în apă și 1 linguriță sare de mare și dă la fiert la flacără mare. Când dă în clocot, acoperim cu capac și reducem la flacără mică, timp de 15-20 minute, până când orezul devine moale. Închideți focul și lăsați orezul în continuare pe plita caldă, încă 5 minute să se odihnească, apoi aerează-l cu ajutorul unei furculițe, pentru a-l ajuta să devină pufos. Răsturnați orezul din crăticioară într-un bol larg, adăugați coriandrul și sucul de lămâie și amestecați.

PREPARARE Avocado Salsa:

Puneți într-un blender ingredientele și procesați până ajungeți la o consistență grosieră. Nu procesați prea mult, nu se dorește o cremă fină, trebuie să se vadă bucăți de avocado în compoziție.

Montare:

Pe o foaie caldă de tortilla, unsă în prealabil cu sos Tingly Ted’s, așezăm 2 bucăți pește, orezul, salsa de avocado, se presară câteva frunze de cariandru și se rulează. Se servește imediat.

Ed Sheeran va concerta pe Arena Națională din București pe 24 august 2024.

Biletele pentru acest eveniment special sunt disponibile pe www.cts.eventim.ro.