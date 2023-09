Chefi la Cuțite, motiv de scandal într-o familie din Hunedoara. Ana Maria a venit la emisiune fără permisiunea soțului: „Mi-a zis că mă fac de râs”

Ediția de marți seară a emisiunii Chefi la Cuțite s-a lăsat cu multe dezvăluiri neașteptate. Ana Maria Ichim a venit tocmai de la Hunedoara, să-i lase mască pe jurații emisiunii de la Antena 1 cu preparatul ei delicios. A reușit, fără ezitare. Tânăra de 36 de ani nu ar fi avut permisiunea soțului ei să se prezinte în show-ul culinar, însă a făcut-o fără ca el să știe. Povestea ei i-a surprins pe toți.

Ana Maria Ichim are 36 de ani și este din Petrila, județul Hunedoara. Femeia a venit la Chefi la Cuțite, însoțită de cei trei copii ai ei. Are studii într-un alt domeniu, nicidecum în cel culinar, însă este pasionată de prepararea dulciurilor. Așa că, a vrut să-i impresioneze pe jurații emisiunii de la Antena 1, reușind fără ezitare. Povestea ei i-a lăsat pe toți fără cuvinte, după ce a mărturisit pe micile ecrane că nu a avut acordul soțului ei, să se prezinte în show-ul culinar. Cel care a înscris-o la Chefi la Cuțite a fost chiar băiatul ei, care a sfătuit-o să-și urmeze visul. Mai mult decât atât, are de gând să-și deschidă o afacere, după ce s-a apucat de școala de bucătari.

„M-am căsătorit la 19 ani, am rămas foarte repede însărcinată. La Chefi la cuțite m-a înscris băiatul meu. Eu gătesc, în mod deosebit prăjituresc. Deserturile au fost dintotdeauna un hobby și la noi în familie se mănâncă multe prăjituri. Așa m-am apucat de școala de bucătari cu gândul să-mi deschid propria afacere”, a povestit ea, în timpul emisiunii.

Ana Maria Ichim n-a primit acordul soțului de a participa la Chefi la Cuțite

Ana Maria Ichim le-a dezvăluit chefilor că provine dintr-o familie numeroasă: are 14 frați și un vis măreț. Concurenta a spus că partenerul ei de viață lucrează peste hotare în construcții, în Elveția, în timp ce ea încearcă să pună bazele unei afaceri culinare. Soțul ei n-a știut că se prezintă la Chefi la Cuțite, însă când a adus în discuție participarea ei în emisiune, acesta nu ar fi încurajat-o.

Ba chiar i-ar fi spus că se face de râs dacă apare în competiție, fapt pentru care Ana s-a ambiționat și mai mult. Le-a preparat juraților o amandină și a făcut senzație cu desertul său.

„Sunt inginer în construcții de mașini, am făcut facultate și master, dar nu am mers mai departe pentru că trebuia să mă mut din localitate. M-am căsătorit de tânără și n-am putut să îmi urmez visul de a deveni chimist.

Soțul nu știe că sunt aici. El e plecat din țară, lucrează în Elveția, în construcții. Am adus în discuție participarea mea aici, dar mi-a zis că o să mă fac de rușine. Asta m-a ambiționat mai mult”, a mai spus concurenta.

