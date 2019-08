”China cea de taină”, a 10-a carte semnată de Marina Almășan, lansată la Beijing, în cadrul celui mai mare târg din lume!

La invitația uneia dintre cele mai prestigioase edituri din China, realizatoarea TV Marina Almășan și-a lansat cea de-a zecea carte, “China cea de taină”, în cadrul unuia dintre cele mai mari târguri de carte din lume: Târgul international de la Beijing.(CITEȘTE ȘI: CEA MAI PERICULOASĂ AMANTĂ DIN CAPITALĂ LOVEȘTE UNDE TE AȘTEPTAI MAI PUȚIN: NEPOTUL CELUI MAI BOGAT OM DIN LUME!)

La evenimetul ce s-a desfășurat într-un cadru emoționant și care a fost un real succes au participat și membrii staff-ului Institutului Cultural Român. De la tribună au vorbit despre cartea Marinei, despre China, dar și despre relațiile dintre cele două țări, Constantin Lupeanu, președintele ICR Beijing.(NU RATA, AICI: FOSTA PREZENTATOARE TV A APĂRUT LA ASYLUM MAMAIA FĂRĂ GINERELE ”ULUITORULUI”!)

În timpul speech-ului Marinei Almășan, pe ecranul din spatele scenei au rulat mai multe fotografii ce au fost realizate fe fiul celebrei prezentatoare TV, Victor Socaciu J.R, care a însoțit-o, în calitate de fotograf, în cele trei călătorii pe care vedeta TVR le-a făcut în China.(NU RATA, AICI: ANDREEA BĂLAN I-A INVITAT LA NUNTĂ, DAR ACUM S-A RĂZGÂNDIT: ”NU DORESC BULUCEALĂ ȘI SĂ FIU STRESATĂ” + ”CEI DIN BISERICĂ SUNT ALEȘI PE CONSIDERENTE DE LOOK!”)

”Astăzi, a doua zi după lansare, am cutreierat orașul în lung și-n lat, retrăind emoțiile pe care le-am avut cu 5 ani în urmă, la prima mea întâlnire cu Beijingul. Am măsurat cu pasul cea mai mare piață din lume – Tiananmen ( pune unul lângă altul 65 de terenuri de fotbal și vei avea imaginea pieței!), m-am fotografiat în fața mausoleului lui Mao, am făcut o plimbare de poveste pe faimoasa strada Qianmen , am degustat mâncăruri tradiționale, am mărșăluit pe spectaculosul Bulevard Wangfujing am făcut un mic shopping la celebrul Silk Market și mi-am burdușit valiza de suveniruri. Zilele viitoare urmează să mai particip , tot în cadrul Târgului, la un seminar cu scriitori din întreaga lume, care au publicat cărți despre China”, a declarat Marina Almășan.