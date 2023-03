China duce emisiunile TV la următorul nivel! Cine este, de fapt, noua lor prezentatoare și cum funcționează

China are o nouă prezentatoare de știri pentru postul People Daily pe nume Ren Xiaorong. „Femeia” este alimentată de inteligență artificială și are capacitatea a lucra cât 1000 de prezentatori umani la un loc. Un clip, care arată robotul la muncă, a devenit cunoscut în întreaga lume.

Viitorul pare să fie mai aproape decât ne-am fi așteptat, mai ales în China, unde un important post de televiziune a „angajat” un robot care arată și se mișcă precum o femeie. Ren Xiaorong a venit celebră, nu doar în China, ci și peste hotare, după ce un clip cu prezentarea sa a devenit viral pe rețelele de socializare.

Nu doar că înlocuiește cu succes prezentatorul obișnuit. Mai mult de atât, Serviciul de știri oficial al Partidului Comunitar Chinez (PCC) People Daily susține că Xiaorong are abilitățile profesionale de „o mie de prezentatori”.

(CITEȘTE ȘI: Va înlocui inteligența artificială mintea umană? Dr. Vlad Ciurea oferă răspunsul mult așteptat! „Este bine să existe, e bine să te ajute, dar până la un punct!”)

În cadrul unei apariții pe postul TV, prezentatoarea a mărturisit că poate lucra în continuu, fără să ia pauză deloc. Mai mult de atât, poate acoperi o gamă largă de subiecte de interes public.

„Pot prezenta emisiuni de știri despre orice subiect pe tot parcursul anului. Timp de 365 de zile, 24 de ore, voi raporta știri pentru tot anul, non-stop, fără odihnă”, adaugă Xiarong.

Meet Ren Xiaorong, the latest AI news anchor at state media outlet People’s Daily. Read more about this virtual presenter here: https://t.co/EMepqzgBvS pic.twitter.com/IMxyr17vG0

— Manya Koetse (@manyapan) March 12, 2023