Chitaristul trupei IRON MAIDEN, interviu exclusiv pentru CANCAN.RO! Pentru prima dată în România! ”Sunt sigur că totul va fi fantastic în România” ”Soția nu poate veni cu mine”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Dennis Stratton, chitaristul celebrei trupe Iron Maiden, vorbește despre viața de familie, primul său concert în România și așteptările pe care le are de la țara noastră.

Dennis Stratton, chitaristul trupei Iron Maiden, ne-a oferit un interviu cu ocazia primului său concert susținut în România. Artistul și colegii săi din actuala trupa, Children of the Damned, urmează să cânte la Cluj, pe 10 noiembrie, începând cu ora 19:30. Pentru CANCAN EXCLUSIV, cântărețul, care a făcut parte din celebra trupă între anii 1979-1980,vorbește despre prima sa vizită în țara noastră, dar și despre viața de familie din perspectiva unui artist internațional.

Dennis Stratton: Mă aștept ca fanii din România să fie fix la fel ca fanii din alte țări, cred că va fi fantastic, pentru că fanbase-ul meu este extraordinar. Am cei mai tari fani din lume. Sunt sigur că totul va fi fantastic. Va fi minunat!

CAN CAN: Cum se face că este prima dată când aveți concert în România, ținând cont că Anglia este totuși atât de aproape?

Dennis Stratton: Nu știu să spun de ce, la primele două albume Iron Maiden nu am plănuit acest lucru. Probabil totul a depins de promotorii evenimentelor de acest gen din Anglia și Europa și de aceea nu s-a întâmplat asta până acum. Nu am fost până acum contactat de vreun promoter din România.

CAN CAN: Știu că sunteți căsătorit de foarte mulți ani și sunt curioasă dacă soția o să însoțească în România.

Dennis Stratton: Din păcate, nu. Este chiar trist, pentru că ea vine la aproape toate concertele mele din Europa. Tocmai ce am avut un turneu în Europa, am fost în Grecia, Bulgaria, Scoția, peste tot, iar ea a fost peste tot. Din păcate, așa cum am zis și mai devreme, noi ne mutăm în casă nouă și totul este în pungi și cutii, așa că ea nu poate veni cu mine de această dată. Sperăm să fie două concerte. Promoterii ne-au spus că există șanse să avem două concerte în România, dar nu știm sigur încă. Sigur i-ar plăcea să mă însoțească, însă de această dată chiar nu poate face acest lucru. Foarte trist!

CAN CAN: Vi se pare greu să păstrați o căsnicie așa de lungă, ținând că sunteți artist și uneori trebuie să stați departe de casă și așa mai departe?

Dennis Stratton: Nu, este parte din viața mea de când aveam 18, 19 ani. Acum avem copii. Trebuie să te obișnuiești cu asta. Este uneori complicat, dar pe măsură ce crești nu trebuie să mai fii mereu acolo. Pe măsură ce călătorești, prin aeroport, în mașina, la hotel, în avion, e obositor. E frumos să ai companie în aceste momente, chiar și un prieten bun cu care să iei prânzul, pentru că, de exemplu, în Italia toată lumea vorbește italiană, iar eu nu. În România toți vor vorbi limba română, iar eu nu, așa că probabil voi fi mai tot timpul singur. Cel mai probabil voi petrece mult timp singur, în hotel, iar asta mă face să mă simt uneori singur. Așa că da, este foarte tare să ai un partener cu care să iei prânzul sau cina, o companie pe toată durata acestei călătorii. Din păcate, de data aceasta ea nu poate veni cu mine.

CAN CAN: Știu că aveți doi copii și nepoți. Cum sunteți ca tată și ca bunic?

Dennis Stratton: Nu ne vedem nepoții așa de des precum am vrea. Noi locuim în Cambridge, iar ei către coastă, la două ore de mers cu mașina. Uneori, vin să mă vadă, dacă am concert aproape. Ne vedem mai des cu copiii, acum că au crescut, ca să luăm cina sau să bem ceva împreună.

CAN CAN: Ce planuri mai aveți, în afară de cele legate de venirea în România?

Dennis Stratton: Planuri… Hm! Venim cu trupa în România, iar la începutul lunii decembrie vom avea trei concerte în Italia, apoi câteva concerte în Regatul Unit, aici lucrez mereu, am două trupe, doi chitariști și doi vocaliști. Lucrăm în fiecare noapte. Apoi mă voi gândi și la o vacanță, pentru că am muncit mult anul acesta, am călătorit mult vara, iar Crăciunul trecut am fost în Brazilia, în turneu. Așa că anul acesta vom merge în Spania de Crăciun, când nu vom munci deloc, doar vom bea și vom mânca.

