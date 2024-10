Raluca Bădulescu a rămas fără ”Bravo, ai stil!”, dar s-a lipit de show-ul care împarte…fericirea! ”Va fi incendiar!” Dorian Popa, Bordea și Loredana Groza îi sunt alături

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări începând de duminică, ora 19:00, Raluca Bădulescu vorbește despre relația cu fiul său de 22 de ani alături de care merge deseori la petreceri, despre influencerițele de carton care i-au împrumutat hainele, dar și despre noul show de dating în care va fi prezentatoare. Rămasă fără formatul ei de suflet, ”Bravo, ai stil”, vedeta s-a reorientat rapid!

Raluca Bădulescu a rămas fără scaunul de jurat de la ”Bravo, ai stil” în urmă cu câteva luni. De atunci, vedeta a decis să se focuseze pe online, așa că și-a deschis un cont pe o platformă destinată adulților, în ciuda gurilor rele care au pus-o la zid. Ba chiar a colaborat și cu Ema Karter, dovadă că Raluca este pusă pe fapte mari deja și vrea să își impresioneze urmăritorii cu un conținut de calitate. Asta nu este tot, însă!

După ce a rămas fără show-ul de fashion, Raluca a devenit prezentatoare în cadrul unei emisiuni de dating. Este vorba despre formatul care îl are în prim-plan pe Bogdan Mocanu.

”Momentan, nu știm ce proiecte vor veni în televiziune. Eu am lucrat și o să am un show de dating, în online. «Kings» se numește. O să fie foarte tare! Va fi cu Bogdan Mocanu. Eu sunt prezentatoarea. Va fi incendiar!”, spune Raluca, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări începând de duminică, ora 19:00.

CITEȘTE ȘI: CUM A AJUNS RALUCA BĂDULESCU SĂ AIBĂ DATORII LA ÎNTREŢINERE: „UMBLU MASCATĂ”

Raluca Bădulescu, actriță alături de Loredana Groza și Bordea

Emisiunea de dating în care Raluca este prezentatoare nu este singura noutate din viața ei, însă! Fosta jurată va juca și într-un film, alături de nume mari, precum: Mira, Cătălin Bordea, Dorian Popa, Cătălin Oprișan, Emil Rengle și mulți alții. Cum astrele s-au aliniat în favoarea sa și de aceasta dată, vedeta a primit un rol fix după sufletul ei!

”O să mai fie și primul film în care am jucat în calitate de actriță. Se numește «Mentorii» și joc alături de Dorian Popa, Bordea, Loredana Groza, Lolrelai, Silviu Mircescu, Bucălae, multe, multe alte nume mari. Va fi o comedie splendidă! Rar am văzut scenariu mai mișto! Eu joc rolul matroanei. Ce bine s-a potrivit rolul! Le-am și zic că, dacă mă sunau să fiu mătușa lui Bordea, nu veneam! Au construit un decor… Aș fi vrut să fie casa mea! Filmul este bombă! Credeți-mă! Va intra”, adaugă Raluca, în interviul CAN CAN EXCLUSIV pe care îl puteți urmări începând de duminică, ora 19:00, pe YOUTUBE.

CITEŞTE ŞI: Sinceritate dezarmantă! Raluca Bădulescu a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ce meserie are după ce a încheiat conturile cu “Bravo, ai stil!”: “Treburile merg greu, nu-mi place”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.