Cum a ajuns Raluca Bădulescu să aibă datorii la întreţinere: „Umblu mascată”

Raluca Bădulescu a făcut-o lată! Vedeta de la Pro TV s-a dat de gol, în văzul lumii, și a recunoscut că stă prost la capitolul organizare, cel puțin atunci când vine vorba despre plata facturilor. Fosta jurată de la „Bravo, ai stil” a ajuns să aibă datorii la întreținere și nu se ferește să spună asta. Cum a reușit această „performanță”?

Raluca Bădulescu a ajuns să aibă datorii la întreținere! Vedeta de la Pro TV umblă „mascată” în jurul blocului, pentru ca administratorul să n-o recunoască. Mai în glumă, mai în serios fosta jurată de la „Bravo, ai stil” a recunoscut că în loc să-și plătească întreținerea, îți cumpără obiecte vestimentare. Așa reușește să fenteze aproape în fiecare lună plata datoriilor.

Raluca Bădulescu a fost „demascată” de Ilinca Vandici, după ce prezentatoarea TV a ținut să spună că banii stilistei se duc pe haine, genți și bijuterii. Astfel, vedeta a spus clar și răspicat că: „Nu, nu plătesc întreținerea din cauză că nu-mi convine s-o plătesc.”

„Terminați-vă cu astea. Tot timpul e de luat un pantof, e de luat o gentuță în viață. (…) Nu putem să anulăm întreținerea, lumina, toate cheltuielile astea? Că practic mă deranjează rău la viața omenească. Deci da, eu nu sunt cu întreținerea la zi. Am zis-o și n-o să fiu niciodată cu întreținerea la zi, ca să se știe. Pe zi umblu mascată ca să nu mă ia ăia cu întreținerea”, a spus Raluca Bădulescu, în vlogul lui Selly.

Raluca Bădulescu este pasionată de haine, iar acest detaliu nu mai este niciun secret. În urmă cu ceva vreme, aceasta și-a achiziționat un sacou pe care l-a purtat Michael Jackson.

„Am niște sacouri… am un sacou pe care l-a purtat Michael Jackson, am zis că îi fac vitrină. Când eram în lockdown (n.r. carantină) m-a întrebat Florin, fostul meu soț: ”Se duce omenirea asta, ce o să facem, o să mâncăm nasturii de la sacoul lui Michael Jackson? Tu te-ai gândit că ar fi trebuit să faci și tu o investiție?” A trecut situația (n.r. pandemia) și m-am mai gândit că o să văd eu cum o să fac lucrurile cu cap. Eu am fost disperată după haine toată viața, cred că de când eram mică, de când mergeam în casă cu pantofii mamei, purtam mărgelele bunicii. Aș da toți banii pe haine, oricând”, a mai spus vedeta de la Kanal D.