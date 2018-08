Christina Ich a răbufnit în public, după ce Alexandra Stan i-a atras atenția: “Este un drog, așa cum alcoolul și antidepresivele”

Începe un război între Christina Ich și Alexandra Stan?! Artista care e mai mereu plecată peste hotare a îndrăznit să-i dea un sfat în public Angelinei Jolie de România, care nu l-a primit prea bine. Focoasa brunetă a răbufnit și i-a transmis două mesaje lungi, în care se simte tensiunea.

Christina Ich a răbufnit, după ce Alexandra Stan i-a dat un sfat în public

Discuția aprinsă între cele două dive a pornit după ce frumoasa Christina Ich a făcut o postare despre un dispozitiv care îi ajută pe fumători să fenteze legea care interzice fumatul în spațiile publice și despre care aceasta a spus că e o investiție în propria persoană. Este vorba despre acela care încălzește tutunul, nu îl arde, și care, teoretic, nu generează fum sau scrum.

Alexandra Stan i-a scris într-un comentariu pe contul brunetei de Instagram: “Cu tot respectul @christina_ich, dar tutunul este un drog si dupa parerea mea este exact opusul a investi in tine. Nu judec pe nimeni pt alegerile sale, dar ai si fani mai tineri… So… Maybe you want to rephrase it… (n.r.: Poate vrei să reformulezi mesajul) ❤️”.

Cunoscută drept Angelina Jolie de România, Christina Ich a luat foc și i-a răspuns cântăreței în două lungi mesaje. Pe amândouă le puteți citi în galeria foto a articolului – acesta e unul dintre ele: “@alexandrastantheartist, nu cred că am ajuns degeaba in 2018, intr-un secol al vitezei, cu acces la informații și la toate lucrurile din lume să ne dam seama acum că nicotina este adictiva. La fel de bine putem vorbi despre alcool, care este mult mai periculos. Pana la urma sunt alegeri. Alegeri pe care dacă continuam să le facem, trebuie să stim și de alternative la ele. Și de ce am exclude adicțiile mentale transmise prin muzica și clipuri video care pot influența mult mai mult mentalitatea acestor tineri de care tu vorbești. In fond, nu toate adicțiile pornesc de la o idee?”.

Internauții au luat foc după ce au văzut comentariul Alexandrei Stan

Fanii Christinei Ich i-au sărit în cap Alexandrei Stan, căreia i-au spus că nu a înțeles mesajul brunetei și i-au atras atenția că ea nu face cele mai cuminți postări. Mai mult, unul dintre internauți i-a spus artistei că Angelina Jolie de România îi dă clasă.

“@alexandrastantheartist, sunt curioasa ce investesti in tine, daca ai poze pe Instagram cu limbuta pe afara si iti dau pustanii commenturi de genul: «ai linge si tu ceva…». Scuze, dar hai sa ne uitam in curtea noastra!”, “@christina_ich, sincer și eu am citit postarea și nu am înțeles din ea ca recomanzi fumatul… am rămas un pic surprinsă ca nu știam despre ce postare spuneai in Story, după am intrat și am văzut comentul «domnișoarei»… aiurea, nu te mai enerva pentru cei ce nu sunt capabile sa înțeleagă… Cine vrea să-ți înțeleagă postările o face cine, nu face comentarii ca «tanti Stan» YOU are the best (n.r.: Ești cea mai bună)❤️❤️❤️”, “@alexandrastantheartist, te bagi pe wall-ul @christina_ich, te mănâncă și ea, și fanii :)) ptc ups :O @christina_ich nu are orice fani, cum ai tu :)) pt că ea e selectă, și fanii ei sunt la fel așa ca… nah stai lângă”, “🤦🏻‍♀️ cine crede ca recomanzi fumatul, este clar ca sta prost in a intelege ce citeste. Plus de asta, NU suntem maimute sa facem ce vedem la altu’! (si alea devin mai destepte decat multe specimene din rasa noastra)🙄Daca unele cred ca iti cumperi din Dragon, la ce sa te mai aştepti?”, “@alexandrastantheartist, cu tot respectul draga Alexandra, tu ce promovezi pentru tineri prin videourile tale? Pitiponceala si mare prosteala. So… why so serious? @christina_ich iti cam da CLASA!” sunt cinci dintre mesajele internauților.