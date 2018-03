Alexandra Stan vrea să devină mămică. A fost, deja, cerută în căsătorie de iubit. “Sunt cu Bogdan de trei ani și…”

Alexandra Stan şi iubitul ei, Bogdan, sunt implicaţi în mai multe proiecte, în SUA. Cântăreața a venit pentru câteva zile în România. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea să devină mămică, iar în luna aprilie va scoate un album, în Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentară.

“Îmi doresc să fiu mamă. Sunt cu Bogdan de trei ani. Suntem, deja, o familie. Mi-am dorit să plec în Los Angeles pentru a compune mai multe piese. Am și o casă de discuri. Este foarte greu. Dar ai multe satisfacții când vezi că totul iese bine.

Albumul meu va apărea în Japonia, pe 25 aprilie. Și la finalul lunii mai, probabil va apărea și în România. Am fost în Mexic și am simțit un cutremur de 6.9 grade. Eram la plajă și mă uitam la Bogdan și a început să se miște. M-am speriat foarte tare. Nu am mai trăit niciodată așa ceva. De asemenea, mai lucrez la o colecție de haine”, a spus Alexandra Stan la un post de televiziune.

Bogdan a fost prezent și el în platou și a cerut-o în căsătorie pe Alexandra Stan, în direct.

Alexandra Stan, apreciată de fani

Alexandra Stan este recunoscută de fani, atât pe scenă cât şi în mediul virtual. Pentru ipostazele sexy în care apare şi care suscită imaginaţia fanilor. De regulă, primeşte numai aprecieri din partea admiratorilor.

„Îmi place România, dar sunt alte posibilităţi aici în America faţă de România. Pot face multe activitati outdoor. Bogdan merge în fiecare dimineaţă să facă surf. Sunt valuri bune şi lui îi place” spunea Alexandra Stan.