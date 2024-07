Cine a ajutat-o pe Ema Uta să treacă peste despărțirea de Alex Bodi, de fapt. Blondina, mai sinceră ca niciodată!

Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit, după o relație de aproape trei ani. Separarea nu a fost deloc ușoară, așa cum blondina a precizat. Însă, cine a ajutat-o să treacă peste această etapă? Și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast, iar detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

De-a lungul timpului, au existat mai multe etape în care Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit și, apoi, împăcat. Anul acesta, când se aflau într-o vacanță în Maldive, afaceristul a făcut un pas uriaș în relație: a decis să o ceară de soție pe tânără. La scurt timp, însă, au luat-o pe drumuri separate. În cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, make-up artistul și-a deschis sufletul și a atins subiecte sensibile. Printre acestea se numără și ceea ce a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Alex Bodi.

Vezi și ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE ALEX BODI ȘI EMA UTA S-AU DESPĂRȚIT. AFACERISTUL RUPE TĂCEREA!

Ema Uta și-a îndreptat privirea către Divinitate, atunci când a simțit că lucrurile nu merg într-o direcție favorabilă. Make-up artistul a simțit dezamăgire, motiv pentru care a căutat o cale să își revină din această stare. Fosta parteneră a lui Alex Bodi a precizat că dezamăgirea a învățat-o să se conecteze mai mult cu Dumnezeu și să fie mai puternică prin rugăciune. Totodată, a precizat că nu înțelege mesajele de compătimire pe care le primea din partea anumitor persoane. În plus, a susținut că a fost învățată să fie tot timpul vigilentă.

De asemenea, Ema Uta a mai mărturisit că trebuie să fie un exemplu pentru persoanele din mediul său profesional.

„Dezamăgirea pentru mine… pe mine m-a ajutat să mă rog. M-a învățat să mă rog. M-a învățat să mă îndrept către Dumnezeu mai mult. M-a învățat să mă rog să fiu mai puternică. Poate că înainte nu știam să mă rog la Dumnezeu cum trebuie. Dar dezamăgirile în viață și momentele grele te fac să înveți să te rogi la Dumnezeu. (…) N-am înțeles niciodată mesajele… Primeam, de exemplu, mesaje de compătimire: «ești ok?», «săraca…». Sunt ok, suntem în 2024, hai puțin să ne revenim, că nu mai plângem în pernă. Nu mai plânge nimeni în pernă.

Este ok, nu mai e ca pe vremuri. Tot timpul am trăit așa: nu trebuie să mă bucur prea mult, pentru că poate veni acel moment în care să îmi retrag cuvintele înapoi sau să mai am încă o dezamăgire. Sau să mă surprindă, încă o dată, într-un mod nefericit. Eu mă deschid cu un suflet pe care îl simt cald. Dar în același timp sunt în gardă, tot timpul. Așa am crescut. Tot timpul am fost atentă. (…) Pentru că m-am respectat foarte mult pe mine și am vrut tot timpul să reprezint un exemplu pentru fetele cu care lucrez. Că, până la urmă, Ema Uta este egal make-up”, a precizat tânăra în cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici.