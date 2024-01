Cine e Ana Porgras de la Survivor 2024 de la Pro TV, de fapt. Ce a ajuns să facă pentru bani fosta mare gimnastă

Ana Porgras, fosta campioană mondială la gimnastică, s-a numărat printre Faimoșii care au participat la Survivor România 2021. Acum bruneta este gata să se întoarcă în Dominicană, fiind una dintre curajoșii care au acceptat provocarea Survivor All Stars. Pe traseele din Dominicană, tânără a demonstrat că se descurcă de minune, însă cu ce se ocupă aceasta în viața de zi cu zi, după ce a renunțat la cariera în gimnastică.

Ana Porgras a fost una dintre gimnastele de succes ale României, având în palmaresul său numeroase premii. Însă, aceasta a decis să renunțe la cariera la care a muncit din greu încă de mică și s-a reprofilat. În ce domeniu activează acum fosta campioană mondială?

Ana Porgras a fost una dintre gimnastele de succes. Aceasta și-a descoperit pasiunea pentru sport încă de mică, iar părinții au făcut eforturi mari pentru a o susține în acest domeniu. Însă, chinurile părinților nu a fost în zadar, căci bruneta a făcut performanță.

În anul 2010, Ana Porgras reușea să pună mâna pe medalia de aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică. De asemenea, aceasta a mai câștigat o medalie de bronz la ediția din 2009, la paralele inegale, iar la Campionatele Europene de la Birmingham 2010 a luat medalia de bronz cu echipa.

După ce a renunțat la lumea sportivă, Ana Porgras a traversat o perioadă destul de grea. Aceasta a avut nevoie de ceva timp pentru a se regăsi și a ales să se îndrepte spre un nou domeniu, cel al cosmeticii. Așa că acum, fosta gimnastă este manichiuristă în Brașov. Bruneta declara că s-a apucat de această meserie din plăcere, iar activitatea pe care o desfășoară o calmează și o ajută să se liniștească, de cele mai multe ori.

„Ca sportivă, aveam în jur de 41-42 de kilograme, dar ajunsesem pe la vreo 58 la scurt timp după ce am spus adio gimnasticii. Nici nu mai aveam curaj să mă urc pe cântar. Acum am 57 de kilograme, așezate însă altfel pe trup și mă simt foarte OK.

Eram complet derutată, parcă veneam de pe altă planetă. Nu știam încotro să apuc, fiindcă nu mă pricepeam la absolut nimic în afară de gimnastică, de care nu voiam să mai aud, măcar o perioadă. Trăiam un sentiment de inutilitate. Mă tot întrebam ce să fac cu viața mea și așa am ajuns să mă îndrept spre cosmetică, fiindcă e un domeniu care m-a atras dintotdeauna.

Fac tot ce ține de unghiuțue: cu gel, semipermante. Exclusiv pentru femei. E o pasiune! Ideea e că nu o fac pentru bani în mod special! Este o activitate care mă calmează, mă liniștește. După ce m-am retras, am fost o perioadă în Brașov. Sora mea era deja acolo și veneam în vizită tot timpul. M-am îndrăgostit de orașul asta. Mi se pare cel mai frumos oraș din România”, declara Ana Porgras, în urmă cu ceva timp.