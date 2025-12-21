Cine e bărbatul care l-a ”îngropat” în bani pe Florin Salam, în Italia: ”Avalanșă”

O filmare recentă în care Florin Salam este ”îngropat” în bani în timpul unui eveniment a devenit virală rapid pe TikTok. Totuși, cu acest aspect oamenii sunt obișnuiți, astfel că nu asta a fost surpriza. Cine era persoana care arunca cu bani peste manelist? Toate detaliile în articol.

Filmările în care diferiți lăutari din România sunt asaltați cu bani în timpul dedicațiilor nu sunt deloc puține. Printre cei mai iubiți artiști de manele din România se află Florin Salam, cunoscut de mulți drept „Regele manelelor”.

Cine e bărbatul care l-a ”îngropat” în bani pe Florin Salam

Ei bine, într-o filmare postată pe TikTok, manelistul oferă dedicații și primește în schimb sume a căror numărătoare am pierdut-o (VEZI ÎN VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL). Dar, după cum vă spuneam, aceste avalanșe de bani în timpul dedicațiilor nu mai sunt de mult un aspect surprinzător pentru oameni. Ce a atras atenția în schimb a fost chiar persoana care a făcut ”avalanșa” de bani. Nimeni altul decât Mircea Nebunu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Capitală și fost lider al grupării Sportivilor.

El este pe teritoriul Italiei, după ce a fost condamnat la un an și o lună de închisoare pe data de 16 noiembrie 2021, din cauză că a condus fără permis. Tocmai acest lucru l-a propulsat în centrul atenției în momentul în care Dani Mocanu și Nando Mocanu au fugit în Italia, existând atunci ipoteza că Mircea Nebunu l-ar fi sprijinit pe cântăreț și pe fratele lui să părăsească țara înainte de decizia definitivă a instanței (VEZI AICI).

Cunoscut sub numele de Mircea „Nebunu” Băluș, fost lider al grupului cunoscut sub numele de „Sportivii” din București, el a fost o figură de seamă pe străzile din cartierul Berceni. El și-a câștigat reputația ca un bătăuș de temut, preluând conducerea organizației criminale după retragerea lui Robert Nica. Cu toate acestea, a fost nevoit să fugă din oraș și să se ascundă în Italia după ce a fost condamnat la 1 an și 1 lună de închisoare pentru conducere fără permis.

CITEȘTE ȘI:

Mircea Nebunu a luat bătaie în Italia, de la o grupare infracțională de români. A cerut ajutor, dar nimeni nu a răspuns apelului

„Măcelarul” lui Bebino a ajuns din nou după gratii! A bătut măr un bărbat!