„Măcelarul” lui Bebino a ajuns din nou după gratii! A bătut măr un bărbat!

Planurile de petrecere s-au anulat pentru Constantin Mohamed Ionescu, unul dintre numele grele din anturajul interlopului „Bebino”. Pe 22 octombrie 2025, chiar cu o zi înainte să intre în rolul de naș la o petrecere, bărbatul a fost săltat de polițiști și dus direct în arest. De data aceasta, acuzațiile care i se aduc sunt de lovire și alte violențe.

Numele lui Mohamed Ionescu nu este deloc străin dosarelor penale. El a rămas în atenția publică după răfuiala sângeroasă din Capitală, de la începutul lunii ianuarie 2020, când a fost trimis în judecată alături de temutul „Bebino”, cunoscut ca King Kong din Berceni, și de un rival de clan, Cezar Roberto Petcu, zis „Joe”.

Totul a pornit, culmea, de la… un grătar. O invitație aparent inofensivă lansată de „Joe” s-a transformat într-un adevărat măcel. Bâte, săbii, fugă, sânge….

Bebino și Ionescu au fost atacați violent. Marius Alecu, cel care se afla cu interlopul din Berceni, a încasat cel mai mult: tăieturi pe tot corpul, iar în timp ce se apăra, și-a pierdut două degete. Înainte de asta însă, reușise să înfingă un briceag în gâtul unuia dintre atacatori. O scenă desprinsă parcă dintr-un serial cu mafioți.

După bătaia cruntă, mai mulți au fost reținuți, printre care și Mohamed Ionescu.

CANCAN.RO a aflat că acesta a ajuns din nou după gratii, recent, chiar înainte de o mare petrecere unde urma să fie naș. ”Măcelarul” lui Bebino ar fi bătut măr un alt bărbat și este judecat pentru lovire și alte violențe.

