Cătălin Botezatu a atras întotdeauna femeile frumoase, iar exemple ar fi nenumărate! Fie că vorbim despre blonde, brunete sau roșcate, domnișoarele au fost întotdeauna tratate cu respect și li s-a acordat foarte multă încredere. Una dintre acestea a fost surprinsă, zilele trecute, de CANCAN.RO, chiar la volanul autoturismului de peste 100.000 € pe care Bote îl deține.

Recent, paparazzii CANCAN.RO au avut surpriza să întâlnească, în traficul din Capitală, bolidul de lux al celebrului designer. Însă, la volanul autoturismului în valoare de aproximativ 115.000 euro, marca Lexus LC Hybrid, nu se afla Cătălin Botezatu, așa cum probabil vă așteptați, ci o brunetă misterioasă.

Inițial, am crezut că este vorba despre vreo nouă „cucerire” făcută de fostul jurat de la „Bravo, ai stil!”, însă, după un mic research, am descoperit cine este femeia pe mâinile căreia Bote își lasă mașina.

Se numește Alexandra și este iubita lui Ionuț Marin „Viggo”, partenerul de afaceri al lui Cătălin Botezatu, alături de care designerul a pus bazele unui business de succes. Așadar, nu e de mirare că celebrul creator de modă nu are niciun stres atunci când bruneta îi folosește bolidul, chiar și pentru o simplă deplasare până la magazin.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU: “MERG DIN CÂND ÎN CÂND SĂ-MI FAC CÂTE O PERFUZIE, DAR … ” MEDICII NU VOR FI DELOC ÎNCÂNTAȚI)

Ce a spus Cătălin Botezatu despre orientarea lui sexuală

Cunoscutul designer a fost prezent în podcastul “Detectorul de minciuni”, unde a fost întrebat direct de către moderatorul Mihai Hinda dacă a mințit sau nu în legătură cu orientarea lui sexuală. Subiectul a fost dezbătut, recent, inclusiv de Cătălin Măruță în podcastul său, în urma căruia Cătălin Botezatu a fost extrem de deranjat.

“Am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit. Pentru că dacă se înțeapă cineva cu mine greșit, e grav. Și a interpretat când am spus așa: «Sunt onorat să fiu iubit și adorat în egală măsură de femei și bărbați». Asta nu înseamnă că am spus că am făcut nu știu ce lucruri și cu femei și cu bărbați.

Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră la un moment dat va fi depășită, o voi face pentru că nu mi se pare nimic aiurea. Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii, dar nu. Și atunci nu prea permit nimănui să vorbească de mine. Ele întepând și neștiind cât e ceasul. Eu cred că ar trebui să stea mai bine în banca lor”, a declarat Cătălin Botezatu în podcastul “Detectorul de minciuni”, potrivit kanald.ro.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU VA COLABORA CU KIM KARDASHIAN! CREATORUL DE MODĂ PREGĂTEȘTE O SURPRIZĂ PE PLAN PROFESIONAL)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.