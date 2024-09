Cine e femeia din casa lui Alexandru Ciucu. Afaceristul, vacanțe în Italia și Grecia alături de doamna Mădă și de soțul ei, după despărțirea de amantă

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu nu au mai putut ține flacăra iubirii aprinsă, așa că au luat-o pe drumuri separate. Cu scandal s-au despărțit, iar sălile de judecată sunt martore! Dar viața curge înainte și așa. Alina, cu fetițele, Alex, concentrat, parcă mai mult, pe afacerile cu costume, unde, se vede, are ochi și fler. Și-a luat și asistentă, o brunetă care-i promovează perfect creațiile. Și alături de care își petrece și vacanțele. Vara asta a fost plină, iar detaliile curg pe CANCAN.RO, în exclusivitate.

Alex Ciucu era prins în fapt de CANCAN.RO, în urmă cu mai bine de patru luni, când o prelua de la aeroport pe Oana Vlădescu, amanta lui cu rol oficial de asistentă personală (Vezi AICI detaliile). Numai că relația, mulți ani în paralel cu căsnicia lui cu Alina Sorescu, s-ar fi destrămat, iar Alex și-a găsit o altă asistentă. Tot brunetă se poartă ”noua” și îi promovează creațiile cum nu se poate mai bine. Ba chiar s-ar putea spune că, pe plan profesional, a dat lovitura.

Alexandru Ciucu, în vacanță cu asistenta și soțul ei

Mădălina Duică e numele ei, este căsătorită și are doi băieței, dar asta n-o încurcă să fie AS în ceea ce face pe plan profesional. Poate de aceea, Alexandru Ciucu a ajuns și într-o relație de prietenie cu Mădălina și familia ei. Că altfel nu ne-am putea imagina cum și-a petrecut designerul, vara aceasta, vacanțe peste hotare alături de Mădă, de soțul ei și de cei doi copii!

În Italia și în Grecia s-au destins cu toții, ca o adevărată familie proaspăt închegată. Alex Ciucu a luat cu el fetițele pe care le are cu Alina Sorescu, în timp ce Mădălina a venit cu soțul ei și cu cei doi băieței ai lor.

Alina Sorescu a dat de pământ cu Alexandru Ciucu

Altfel, în urmă cu două zile, un nou scandal a izbucnit între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Și în care cântăreața l-a ”pulverizat” pe fostul ei soț, cu dezvăluiri despre strategiile la care a apelat creatorul de modă în războiul celor doi.

„La concertul unde am cântat în duet cu Albano, la Sala Palatului, le-a adus în ultima clipă, pentru că fetele au plâns că vor să fie alături de mine și de colegii lor de trupă. Iar prezența la concertul special pentru copii de Ziua Copilului de la Timișoara a fost un scenariu meschin al tatălui. Eu aveam bilete de avion să merg cu fetele pe 2 iunie la Timișoara. Tatăl lor, cu o strategie mizeră și sub pretextul că le face o surpriză, s-a dus și le-a luat mai repede de la școală, înaintea mea. A plecat cu ele la Timișoara și m-a anunțat printr-un mesaj că e în drum spre aeroport”, a spus Alina Sorescu (Vezi AICI toate declarațiile).

