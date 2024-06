Cine este Andrei Voica, bucătarul echipei naționale de fotbal. I-a luat locul lui Yalcin Cadâr, care a murit în 2021 după ce s-a infectat cu COVID-19

Andrei Voica este cel care i-a luat locul lui Yalcin Cadâr, bucătarul care a gătit timp de două decenii pentru echipa națională de fotbal. Acesta s-a stins din viață în vara anului 2021, în urma infecției cu COVID-19, așa că sportivii români au avut nevoie de o altă persoană care să le gătească. Actualul bucătar împarte perfect munca și pasiunea pentru că, în trecut, a cochetat cu fotbalul.

Andrei Voica a renunțat la fotbal în urma unei accidentări, motiv pentru care s-a îndreptat către gastronomie. A reușit să își construiască o carieră impresionantă în bucătărie, iar acum a fost ales să gătească pentru fotbaliștii din lotul lui Edi Iordănescu.

Citește și: NOUL IMN AL NAȚIONALEI ROMÂNIEI FACE SENZAȚIE! LOREDANA GROZA, MARIUS MOGA ȘI IONUȚ CERCEL AU REINTERPRETAT MANEAUA VIRALĂ ”MADE IN ROMANIA”

În urmă cu 9 ani, Andrei Voica a participat la emisiunea culinară MasterChef și a fost desemnat câștigător. Acesta a povestit că pasiunea pentru bucătărie a moștenit-o de la mama sa, iar cea pentru sport de la tatăl lui. În trecut, bucătarul a cochetat cu fotbalul, însă la 21 de ani a fost nevoit să renunțe din cauza unei accidentări. Atunci a decis să se îndrepte către gastronomie.

„Mama mi-a insuflat pasiunea pentru bucătărie, iar tata, cea pentru fotbal. Tata a fost jucător al Craiovei Maxima. A vrut să joc fotbal și să ajung fotbalist. M-am apucat de fotbal la șapte ani. Eram talentat, o spuneau și antrenorii. Jucam mijlocaș, eram decar, căpitan de echipă.

Am făcut junioratul la Școala de Fotbal Gică Popescu. Am avut o carieră mică destul de bună. Am ajuns până la nivelul Diviziei B. La 21 de ani, m-am accidentat și, atunci, am zis stop carierei de fotbalist. Bine că am lăsat fotbalul!”, a spus Andrei Voica, potrivit Pro TV.