Doliu în sport! Schior olimpic, mort într-un incendiu dintr-o stațiune de schi, la doar 24 de ani

Schiorul olimpic Berkin Usta și-a pierdut viața în mod tragic joi, după ce un incendiu a izbucnit la un hotel dintr-o stațiune de ski din Turcia.

Schiorul olimpic Berkin Usta avea doar 24 de ani, conform TMZ.

Tragicul incident a avut loc la hotelul Kervansaray din stațiunea de schi Uludag, din provincia Bursa a Turciei. Flăcările au izbucnit dimineața devreme, distrugând hotelul.

Două persoane, identificate ulterior ca Usta și tatăl său, în vârstă de 57 de ani, au murit în incendiu. Alte douăsprezece persoane au fost rănite.

Sportivul turc ucis în incendiu era schior alpin și își începuse cariera la Clubul Sportiv 16 din Bursa.

Berkin Usta a concurat în mai multe evenimente, inclusiv la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, China.

Tatăl său, fost schior, era președintele Asociației Profesorilor de Schi și Snowboard din Turcia când a murit.

Usta și părinții săi stăteau la etajul cinci al hotelului. Ultima postare a lui Berkin pe Instagram prezenta un șemineu, care se potrivea cu cel din restaurantul și barul hotelului.

Primarul din Bursa, Mustafa Bozbey, a declarat că incendiul a pornit de la restaurantul hotelului, spunând că autoritățile vor investiga de ce Usta, tatăl său și mai mulți angajați ai hotelului se aflau în locație, care fusese închisă după ce permisele i-au fost revocate.

