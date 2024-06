Îţi mai aminteşti de Andrei Voica, câştigătorul MasterChef din 2015? A ajuns bucătarul naţionalei României la EURO 2024

Andrei Voica, câștigătorul MasterChef din 2015, a preluat rolul de bucătar al echipei naționale de fotbal a României. El îl succede pe Yalcin Cadâr, care a fost bucătarul echipei timp de două decenii și a decedat în august 2021 din cauza COVID-19. Noul rol al lui Voica a fost propus de Mirel Rădoi, acesta apelând la bucătarul de la CSU Craiova pentru a-și aduce contribuția la echipă.

Andrei Voica a devenit rapid unul dintre cei mai respectați bucătari, câștigând notorietate după participarea sa la MasterChef în 2015. Este căsătorit și are o fiică alături de soția sa, familia fiind o sursă de mare bucurie pentru el. În ultimii ani, Andrei Voica a experimentat o transformare radicală, devenind aproape de nerecunoscut. Acest lucru este evident în cele mai recente imagini cu el, unde se remarcă nu doar prin talentul său culinar, ci și prin o nouă atitudine și aspect.

Acum 3 ani, Andrei Voica a dezvăluit într-un interviu pentru FRF TV că a practicat fotbalul până la vârsta de 21 de ani, ajungând până în liga a doua, dar a fost nevoit să-și încheie prematur cariera din cauza unei accidentări. El a început în juniorat la Școala de Fotbal Gică Popescu și a avut o carieră modestă, dar promițătoare, culminând cu participarea în Divizia B. Decizia de a renunța la fotbal a fost luată după accidentare. În perioada următoare, Andrei a încercat să urmeze o carieră ca arbitru, dar a descoperit că aceasta nu îi stă în fire.

Andrei Voica a început să lucreze ca bucătar pentru CSU Craiova după ce echipa a fost preluată de Mihai Rotaru. Conform declarațiilor sale citate de GSP, alimentația fotbaliștilor a devenit o prioritate pentru club, astfel că Rotaru a insistat să fie adus cel mai bun bucătar din Craiova la echipă. Astfel, Voica a ajuns să lucreze la Universitatea Craiova.

Câștigătorul MasterChef a afirmat că și-a dezvoltat abilitățile în arta culinară profesionistă în străinătate, unde a plecat pentru a-și construi propria sa cale în viață.

„Am devenit bucătar profesionist de nevoie. Am plecat în Spania și a trebuit să mă descurc singur, pentru că îmi era foame, între ghilimele. Am intrat într-o fabrică de panificație, cu 50 de angajați. Acolo am început să lucrez cât de cât profi într-o bucătărie, chiar dacă erau chestii de panificație. A început să-mi placă”, a transmis bucătarul.