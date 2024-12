Cine este Eugen Sechila, bărbatul din ”spatele” lui Călin Georgescu. L-a însoțit pe candidatul independent, înainte de interviul cu Marius Tucă

Odată cu reușita complet neașteptată din primul tur al alegerilor prezidențiale, apar noi detalii despre viața lui Călin Georgescu. „Candidatul surpriză” care a câștigat primul tur și se luptă cu Elena Lasconi pentru funcția de Președinte al României, ar avea în spate o asociație care este acuzată de neo-legionarism. Iată ce detalii au ieșit la iveală!

Conform Antena 3 CNN, bărbatul care îl susține pe Georgescu a fost membru al Legiunii Străine, organizator de tabere paramilitare și membru în asociația „Gogu Puiu”. Este vorba despre Eugen Sechila, soțul Elenei Sechila, nepoata legionarului Gogu Puiu și președinta asociației cu același nume.

Ieri, Călin Georgescu a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show, iar alături de el, în spate, a fost Eugen Sechila. (VEZI AICI DECLARAȚII). Se pare că, acest bărbat l-ar fi ajutat pe Georgescu și s-a ocupat de coordonarea tabelelor menite să adune semnături pentru candidat.

Cele trei persoane menționate au făcut de-a lungul timpului afirmații care au stârnit un val de reacții. Eugen Sechila și soția lui, Elena Sechila, neagă existența holocaustului și vorbesc deschis, în public, despre simpatiile legionare pe care le au.

Conform sursei citate, cei doi îi aduc elogii „Căpitanului” Zelea Codreanu în postările lor din mediul online, iar pe pagina asociației unde Elena Sechila este președinte pot fi regăsite mesaje, precum:

Mai mult, Eugen Sechila, susținătorul lui Călin Georgescu și fost membru al Legiunii Străine, ar fi venit cu propunerea introducerii unei forme de pregătire militară în timpul liceului.

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a răspuns mai multor întrebări care stăteau pe buzele românilor. Printre acestea s-a aflat și cea legată de acuzațiile care i se aduc, mai exact, că ar promova niște idei extremiste și fasciste.

„Nu am nimic de-a face cu așa ceva. Este fals. Eu am declarat strict de două persoane. Eu nu am folosit niciun alt cuvânt. Nu am nimic de-a face cu acest lucru. Din punctul meu de vedere, în nicio declarație a mea nu am făcut o apologie a extremismului.”, a declarat Călin Georgescu.