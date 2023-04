Cine este femeia care îl așteaptă acasă pe Kamara după eliminarea de la Survivor. “Eu m-am luptat aici”

Telespectatorii Survivor România 2023 au avut parte de un șoc, miercuri seara, după ce Kamara a fost eliminat. Mulți credeau că cel care va părăsi competiția va fi Dan Ursa, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Artistul a luptat până la sfârșit pentru fiul său, Leon, însă a părăsit emisiunea pentru că publicul nu l-a mai votat ca înainte.

Kamara a fost eliminat, miercuri seara, de la Survivor România 2023, iar șocul a fost mare atât pentru colegii lui de breaslă, cât și pentru unii telespectatori. Faimosul nu a fost votat de public și a trebuit să-și ia „la revedere” de la jungla dominicană. Artistul își dorea să lupte până la sfârșitul competiției pentru fiul său, Leon, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Solistul de la Alb Negru crede că nu și-a dus misiunea până la bun sfârșit, însă spune că a dat tot ce a putut.

Kamara urmează să-și ia zborul spre România și să se întoarcă la fiul său. Cântărețul va fi așteptat în țară și de colega lui de scenă, Gabriella Nastas, care a făcut deja pregătiri pentru venirea lui.

„Nu am simțit nimic, nici că va ieși și nici că nu. Sper să poată ajunge până de Paște, ca să putem petrece împreună. Leon, oricum, îl așteaptă cu nerăbdare. Eu i-am fost aproape și l-am susținut pe Kamara din prima clipă în care a primit propunerea să intre în competiție. I-am fost alături pe tot parcursul acestei emisiuni și m-am ocupat de conturile lui de pe rețelele sociale. Ne-am luptat, el acolo, eu aici”, a spus prietena lui Kamara, pentru Click.ro!

Kamara va avea parte de o surpriză la aeroport

Colega de scenă a artistului a dat din casă și a dezvăluit că are o surpriză uriașă pentru faimosul de la Survivor. Kamara este musulman, însă în fiecare an a petrecut Paștele alături de prietenii lui creștini. La fel va face și-n acest an, dacă producătorii Survivor îi vor cumpăra bilet de avion spre România cât mai repede.

„Mă bucur foarte mult pentru ceea ce a reușit să obțină și să demonstreze, atât pentru el, cât și pentru Leon. Lupta lui continuă și în afara competiției Survivor. Noi suntem mândri de el, cei care îl iubim, îl așteptăm cu brațele deschise. Abia aștept să vină acasă și să-l întâmpinăm la aeroport așa cum se cuvine și să-i facem o surpriză de zile mari. Este iubit, apreciat, așteptat.

L-aș aștepta cu miel și ouă roșii, însă el este vegan, dar găsim noi o alternativă potrivită pentru el. El e de religie musulmană, la bază, însă este alături de creștini, și a fost, în fiecare an, cu prietenii la biserică și a primit lumina sfântă alături de noi”, a mai spus Gabriella, pentru sursa citată.