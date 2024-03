Cine este Florica Boboi, una dintre concurentele surpriză de la Insula de 1 milion? Cu ce se ocupă fosta vedetă Antena 1

Florica Boboi este una dintre concurentele emisiunii Insula de 1 milion, de la Kanal D. Femeia nu este străină de lumina reflectoarelor. Ea a apărut pe micile ecrane și în trecut, însă a participat la un show difuzat pe Antena 1.

Florica Boboi, alias Floricuța, este câștigătoarea sezonului 10 Chefi la Cuțite. Inițial, ea a fost eliminată în bootcamp, dar a mai primit încă o șansă datorită lui Cătălin Scărlătescu. Celebrul bucătar a folosit o amuletă care îi permitea să completeze echipele cu 4 foști concurenți. Astfel, femeia a ajuns sub coordonarea lui Sorin Bontea. Abilitățile ei culinare au fost apreciate de publicul de acasă, însă acum trebuie să facă față unei noi provocări la Insula de 1 milion.

Citește și: PRIMELE IMAGINI DE LA FILMĂRILE SHOW-ULUI „INSULA DE 1 MILION” DE LA KANAL D. CEI 50 DE CONCURENȚI AU DAT NĂVALĂ ÎN PARADISUL DIN DOMINICANĂ

Florica Boboi a continuat să își dezvolte pasiunea pentru bucătărie. După ce a câștigat trofeul sezonului 10 Chefi la Cuțite, dar și premiul în valoare de 30.000 de euro, femeia și-a deschis propriul restaurant. Acum, concurenta show-ului de la Kanal D pare să o ducă foarte bine, însă a trecut prin multe obstacole, de-a lungul timpului. A luptat atât pentru a avea o situație finaniară mai bună, cât și pentru iubirea vieții ei.

Prima dată am fost la Viena, din Viena m-am dus în Italia, apoi la Paris. Am plecat din cauza banilor, în 2002. Am lucrat la seră, în agricultură, vreo trei ani acolo. Din greu, de la trei dimineața până seara, lucra câte 20 de ore. Soțul nu s-a regăsit acolo, așa că am plecat în Italia.”, a povestit Florica Boboi, la preselecțiile Chefi la Cuțite, în 2022.

Florica Boboi locuiește de 12 ani peste hotare, dar vine periodic în România. A început de la zero în domeniul gastronomic. A avut ambiție și a ”furat” meserie de la colegii ei. Inițial, soțul nu a vrut să o lase deoarece știa că un astfel de job presupune mult efort. Concurenta emisiunii Insula de 1 milion este bucuroasă că nu a renunțat la pasiunea ei, dar recunoaște că a fost foarte greu.

„Am lucrat la curățenie, apoi șefii și-au deschis un restaurant de fructe de mare, de pește. Făcând curățenie acolo, spălând vase, am furat meserie și am vrut să încerc. Am vrut să fac școală, am făcut în Torino școală de bucătărie. Am reușit să îi iau locul unui bucătar. Am cerut o mărire de salariu, n-au vrut, așa că m-am dus în Franța.

Soțul nu a vrut să audă de Franța. El e cu șantierele. L-am trimis pe el primul, să caute chiria. Am o fată de 18 ani, un băiat de 12 și una mică de 4 luni. Am lucrat tot ca femeie la curățenie, el mi-a spus că nu mai vrea să audă de restaurante.

Când m-am enervat, nu am mai putut să stau la curățenie. Am lucrat în restaurante italiene, apoi franceze. Eu știam doar ‘Oui’ și ‘Non’. Am rămas, nu a fost deloc ușor, fiind măritată și cu copii. Nu ești niciodată acasă sâmbăta și duminica.

E greu ca femeie în bucătărie. Aveam șapte bărbați cu mine, după o lună eram șefa lor. Am lucrat cinci ani acolo, apoi mi-am dat demisia și m-am ocupat cu cateringul meu. Am firma mea de organizări de evenimente, pentru românii din Paris și mai și bucătăresc.”, a mai povestit Florica Boboi.