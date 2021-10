Cine este iubita lui George Simion, liderul AUR: ”Iubesc o fată! Vreau să mă căsătoresc”

Cine e iubita lui George Simion? Parlamentarul AUR vrea să se căsătorească anul viitor, iubește și este recunoscător vieții pentru tot ce are.

George Simon, liderul partidului AUR, a devenit ”vedetă” în 2020, după ce, timp de un an, noul partid „Alianța AUR” și-a făcut campania doar în online, la alegerile parlamentare de anul trecut câștigând cu un procent de 9%. Necunoscutele din această ecuație au devenit tot mai mari. Nu se știa aproape nimic de noul partid format, avându-l la ”cârmă” pe tânărul de 35 de ani, George Simion.

Se cunosc puține detalii despre viața sa personală a liderului AUR, pe cât de vocal este în viața politică, pe atât de discret a reușit să rămână când a fost vorba despre viața personală. George Simion tace și face. În cadrul unui interviu, parlamentarul a mărturisit că nu este singur și ca anul viitor vrea să facă marele pas, fără a dezvălui indentitatea iubitei lui:

”Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Pe politică pot să vorbesc ore întregi… Am o relație, sigur, iubesc o fată. Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a spus George Simion.

Despre familia liderului AUR se știu foarte puține lucruri, iar aparițiile lui George Simion alături de aceștia fiind sumare. Nici mama și nici tatăl acestuia nu au avut funcții publice, fiind niște oameni normali și cu vieți cât se poate de modeste.

Cine este George Simion

Născut în septembrie 1986 la Focșani, George Nicolae Simion vine dintr-o familie modestă. Anii de liceu și-i face la București, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Ulterior intră la Universitatea din București, la Facultatea de Afaceri și Administrație, iar ulterior a studiat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde a obținut un master în istorie.

