Cine este Marian Gabriel Mardare, de la Românii au talent 2023. A lăsat juriul fără cuvinte

Marian Gabriel Mardare a fost unul dintre cei care a ajuns pe scena de la „Românii au talent” în prima ediție din noul sezon. Concurentul a făcut un spectacol de excepție în emisiunea difuzată pe Pro TV, motiv pentru care juriul a rămas de-a dreptul uluit.

Noul sezon al emisiunii care promovează talentele României a început cu numere de-a dreptul senzaționale. Marian Gabriel a fost unul dintre tinerele talente care și-au făcut curaj să apară în fața întregii țări și să cânte din toată inima. Rezultatul a fost unul de-a dreptul neașteptat.

Marian Gabriel Mardare, vocea de aur de la Românii au talent

Din momentul în care a pășit pe scenă, Marian Gabriel a recunoscut că are foarte multe emoții, iar jurații au făcut tot posibilul pentru a-l încuraja. După câteva momente în care și-a tras sufletul, acesta a început să interpreteze celebra melodie a lui Celine Dion, „My heart will go on”, iar jurații au rămas mască.

„Sunt foarte mulți oameni talentați care sunt plini de ei. (…) Când se nimerește să vezi și talent și bun simț și modestie și emoție în aceeași persoană e așa o bucurie pentru noi la masa juriului și eu cred că le ai pe toate astea”, a spus Dragoș Bucur.

Andra a rămas imediat fără cuvinte, fiind de acord să îi ofere micuțului artist un „DA” hotărât. Cel care a ținut să mai adauge câteva cuvinte a fost Andi Moisescu care l-a felicitat pentru modul impecabil în care a cântat o melodie destul de grea.

„S-a și văzut foarte bine și s-a auzit tocmai bine. S-a dovedit a fi de-a dreptul excepțional”, a spus Andi Moisescu.

Cine este Marian Gabriel Mardare

Băiatul care i-a impresionat pe jurați, dar și pe oamenii aflați în public are numai 12 ani și este din Ialomița. Acesta s-a apucat să studieze muzica încă de la 10 ani, când a descoperit cât de mult iubește această meserie. Înainte de a urca pe scenă, Marian a declarat că încă de acum 5 ani spera să ajungă pe scena de la „Românii au talent”.

„Acesta era visul meu de la 5 ani, să ajung la Românii au talent. Iată că am ajuns aici. (…) Pasiunea mea este cântatul, cânt de doi ani”, a spus Gabriel Marian.