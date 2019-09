Cine este Noemi Mitoşeru! Ce meserie are şi cum îşi câştigă banii femeia de care divorţează prezentatorul TV

Mihai Mitoșeru a aruncat bomba în showbizul autohton și a anunțat că va divorța de Noemi, cea care i-a stat alături timp de 13 ani. Dacă despre el se știu mai multe lucruri, despre frumoasa lui soție lumea nu știe foarte multe, ea fiind mereu o prezență mai discretă.

Noemi este stewardesă la o companie aviatică, iar asta îi ocupă foarte mult timp. Se pare că blondina apreciază și se dedică extrem de mult locului de muncă, dar și aspectului ei fizic. Ceea ce a și dus la decizia de separare a celor doi, el îşi dorea familie, iar ea dorea mai mult să se axeze pe carieră.

,,Nu are voie să rămână însărcinată încă câteva luni bune. Adică, medicii au fost categorici în această direcție. Noemi și-a făcut implanturi cu silicon, anul trecut, și după o asemenea operație este recomandat ca măcat câteva luni să fie ”cuminte”. Așa că, cel puțin până în vară, nu va rămâne însărcinată, deci, anul acesta nu vom deveni părinți. Probabil vom avea bucuria la anul”, spunea prezentatorul pentru wowbiz.ro.

“Nu mai pot să fac pe prostul (…) Şi-a pus silicoane şi…”

Mihai și Noemi Mitoșeru erau de 13 ani împreună. În decembrie 2015 cei doi s-au prezentat în fața ofițerului Stării Civile. Noemi și Mihai Mitoșeru au tot amânat momentul în care să aducă pe lume un copil din cauza problemelor pe care le-au avut.

Într-un mesaj postat pe contul lui de pe un site de socializare, prezentatorul de la Kanal D a explicat motivele divorțului. Mihai Mitoșeru și Noemi o să își încheie socotelile în fața notarului. Din câte se pare, relația dintre cei doi s-a degradat în ultima perioadă, iar Noemi a decis să părăsească căminul conjugal în urmă cu trei luni.

Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine! 💔”, a scris Mihai Mitoșeru, pe Facebook.