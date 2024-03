Cine este Raisandra, adolescenta care are un palmares de excepție la doar 16 ani. Steaua în devenire la Hollywood a prezentat pentru 7 designeri consacrați

Raisandra a început să guste din succes încă de la o vârstă fragedă! Ariana Raisa Andra Dinu are vârsta de 16 ani și, deja, are un palmares de excepție. Pe lângă talentul dovedit în lumea muzicală, adolescenta activează și în lumea modelingului. A prezentat pentru 7 designerul consacrați! Acum, se pregătește de o nouă etapă, și anume cel mai important proiect de până acum, care are loc la Hollywood!

Încă de la o vârstă fragedă, Ariana Raisa Andra Dinu a reușit să aibă un real „lipici” la public. Raisandra (marcă înregistrată) este cunoscută încă de la vârsta de opt ani, când, în Italia, a luat locul 1. Atunci, a câștigat Trofeul la Festivalul Sanremo Junior din Italia. Ulterior, Raisa a câștigat placheta de campion mondial pe voce la concursul din Los Angeles, USA, World Championships of Performing Arts USA. O reușită remarcabilă, care s-a adăugat la palmaresul său impresionant.

Raisandra are un palmares de excepție

În prezent, Raisandra are vârsta de 16 ani. Este o adolescentă în toată regulă și, mai mult decât atât, muncește constant pentru visul ei. Se poate lăuda cu un real palmares de excepție în domeniul muzical. De altfel, activează și în lumea modelingului și reușește să îmbine cele două pasiune foarte bine. De altfel, a fost invitată în calitate de model și de artist vocal la evenimente renumite.

Printre evenimentele renumite la care a avut calitățile expuse anterior se numără fashion week-urile din Milano, Paris, Dubai, Cannes, Spania. Recent, Ariana Raisa Andra Dinu s-a întors din Dubai. Acolo, a participat la un eveniment de modă, „Diamond Fashion Week”, unde a cântat alături de vedete importante din Dubai. De asemenea, a defilat și pentru designeri cunoscuți.

De altfel, Raisandra a răspuns la câteva întrebări referitoare la experiența pe care a avut-o în Dubai. De exemplu, adolescenta în vârstă de 16 ani a mărturisit cum a fost călătoria în Emirate și cum s-a desfășurat evenimentul „Diamond Fashion Week”. Evenimentul a avut loc la etajul 73 al Hotelului SLS și a avut ocazia să ia contact cu designeri importanți din mai multe state.

„Evenimentul Diamond Fashion Week s-a desfășurat într-o sală superbă de evenimente situată la etajul 73 al Hotelului SLS din Dubai, având o vedere spectaculoasă. Acolo am regăsit designeri importanți din Dubai, Polonia, România, Siria, Londra, Irak, Zimbabwe, Liatuania, Algeria dar și cântăreți consacrați și am a avut o dublă experiență, având rolul de model dar și de artist muzical. M-am bucurat să cânt pe aceeași scenă cu mari artiști din Dubai și să fiu atât de apreciată! Ca model, am prezentat pentru șapte designeri consacrați, printre care Cătălin Botezatu și Walid Atallah”, a mărturisit Raisandra.

Cât despre cea mai interesantă experiență trăită în Emirate, Raisandra a spus: „Cea mai cool experiență a fost să merg cu Atv-ul în Safari unde am trăit cele mai puternice emoții! Pe aceeși listă, pun și experiența Untold unde m-am distrat la maxim!”.

Raisandra a precizat care a fost punctul culminant al evenimentului din Dubai și cum a fost întâmpinată de vedete.

„Pentru mine punctul culminant a venit odată cu solicitarea de a fi mireasă în colecția marelui designer Walid Atallah. Eu am o superstiție în această privință dar mi-a fost greau să refuz și chiar m-am bucurat de această experiență! M-a înnobilat și mă înclin pentru oportunitate! adaug și prezentarea de modă pe yacht în Dubai Marina și ședința foto de pe vas care avea un view de excepție. Surprinzător de bine! (n.r. întâmpinarea din partea vedetelor) M-am bucurat să fiu aplaudată și filmată în timpul interpretării pieselor și ulterior să fiu rugată să fac poze cu diferite personalități! Au fost persoane din Dubai care au venit special să mă vadă la eveniment, fiind o validare a mea ca artist! Printre invitați i-am regăsit pe Mihai Petre, Corin Caragea, Vlad și Giulia Huidu, Alexandre Eram, Amalia Năstase, Alina Ceaușan”, a spus adolescenta de 16 ani.

Se pregătește de o nouă etapă – un proiect important la Hollywood!

De altfel, acum se concentrează asupra unui proiect extrem de important. Adolescenta de 16 ani a încheiat un contract muzical la Hollywood, cu producătorul Marc Williams. Iată ce spune despre proiectul muzical!