Raisa, câștigătoarea trofeului „Performanță și Excelență în muzică”, la doar 15 ani! Helmut Duckadam, printre cei prezenți la evenimentul care a premiat micii campioni ai României

Pe 18 decembrie, a avut loc „Gala Campionilor 2022”, un eveniment ce a avut ca scop promovarea și recunoașterea meritelor și performanțelor în domenii precum, sport, muzică, arte vizuale, design vestimentar, industria frumuseții și creativității. Raisa a câștigat trofeul ” Performanță și excelență în muzică”, la 15 ani. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Tinerii talentați ai României care muncesc pentru visurile lor și care dau tot ce au mai bun pentru a deveni campioni, merită cea mai mare răsplată. Ei sunt cei care schimbă viitorul țării noastre și sunt cei care duc mai departe valorile care ne reprezintă. În acest sens, Radu Matasareanu, impresar de fotbal și Adela Diaconu, realizatoare de televiziune și fostă sportivă de performanţă, au organizat „Gala Campionilor 2022”, gală care a premiat toți tinerii care au performanțe în domenii cheie, iar cea care a prezentat evenimentul a fost Alexandra Velniciuc, om de televiziune, actriță și prezentator de evenimente, relatează Radar de Media.

Raisa, câștigătoarea trofeului ”Performanță și Excelență în muzică”

Ariana Raisa Andra Dinu a fost cea care a reușit să-și facă vocea auzită și plăcută în lumea artistică. La doar 15 ani, Raisa a adunat un palmares semnificativ și impresionant în muzică, reprezentând România, de-a lungul timpului, în întreaga lume. Raisandra este numele de scenă și duminică, 18 decembrie, a fost desemnată câștigătoarea trofeului „Performanță și Excelență în muzică”.

Raisa a mai adunat multe alte premii în portofoliul său, printre care: trofeul Sanremo Junior din Italia, Grand Prix junior la concursul Angel Voice din Serbia, Grand Prix Best Talent la concursul World Rising Stars din Georgia, placheta de campion mondial pe voce, secțiunea muzică contemporană obținută in 2019 în Los Angeles, Statele Unite ale Americii în cadrul concursului World Championships of Performing Arts.

Nu doar că a adunat aceste premii, dar Raisa a participat, de-a lungul anilor, ca și guest singer la marile fashion week-uri din Cannes, Nisa, Dubai, Milano, Barcelona. Mai mult decât atât, Raisa a obținut în anul 2021, titlul „The Best Model of Europe”, Barcelona, categoria adolescenți.

Helmut Duckadam și Emil Săndoi, printre cei care au înmânat premii

La eveniment au luat parte și nume grele din lumea sportului și din showbizul autohton.

Helmut Duckadam, Emil Săndoi, Banel Nicoliță și mulți alții, au participat și au înmânat cu emoție premiile din cadrul primei gale din România dedicată micilor campioni din țara noastră.