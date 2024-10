Cine îi dă 6.000 de lei lunar lui Irinel Columbeanu. Nimeni nu se aștepta la asta!

Irinel Columbeanu (67 de ani) trăiește dintr-o pensie de doar 2.000 de lei. Fostul milionar de la Izvorani a rămas fără niciun ban din averea de peste 15 milioane de euro, iar acum ajuns la mila prietenilor săi. Își duce traiul într-un azil de seniori, însă pensie nu-i ajunge nici măcar pe jumătate pentru costurile șederii sale în cămin. Cine plătește, de fapt, diferența de bani? Este vorba de aproximativ 6.000 de lei.

Irinel Columbeanu își trăiește bătrânețea într-un azil de seniori din Ghermănești, județul Ilfov, acolo unde a ajuns în urmă cu doi ani din cauza problemelor financiare și medicale. De la viața de lux pe care o avea înainte, fostul milionar are acum cu o viață simplă, modestă, însă acesta se declară împlinit și mulțumit de condițiile în care trăiește.

Pe lângă problemele financiare cu care s-a confruntat în ultimii ani, Irinel Columbeanu a avut și probleme serioase de sănătate. A suferit două accidente vasculare, iar acum se află sub strictă supraveghere medicală. În ceea ce privește costurile de trai din azilul de seniori, Irinel Columbeanu abia reușește să acopere un sfert din costul cazării sale. Are o pensie de puțin peste 2.000 de lei, iar tarifele pentru cazare și îngrijire specializată pentru vârstnici sunt cuprinse între 4.500 și 8.000 de lei. Ei bine, diferența de 6.000 de lei este completată de Ion Casian, prietenul său și proprietarul azilului de bătrâni.

Irinel Columbeanu a suferit două accidente vasculare, dar acum e bine, a trecut peste perioada de decădere. Au mai venit pe la el prietenii, l-au mai înviorat. Și Prințesa Brianna Caradja l-a vizitat, am cunoscut-o, ei au fost împreună câțiva ani buni. Au vorbit în franceză, și el știe, la perfecție, nu i-a dat și bani, din câte știu eu. A mai fost și Oana, ultima lui fostă iubită. Romanița nu a venit însă să-l vadă”, a spus Ion Cassian, potrivit Click.ro

„I-au mai mărit pensia cu vreo 120 de lei, are acum o pensie puțin peste 2.000 de lei. E mică, da, nu acoperă cazarea aici, la noi, unde tarifele sunt de peste 4.000 de lei, ajung chiar și la 8.000 de lei, dar suntem lângă Irinel Columbeanu.

În vara acestui an, Irinel Columbeanu mărturisea că s-a acomodat la azilul pentru vârstnici și chiar a legat noi prietenii. Încearcă zilnic să-și facă timp pentru activitatea fizică, dar și pentru cea mentală. Citește, se plimbă, merge la sală și poartă conversații cu noii săi prieteni. Având mai mult timp liber, fostul afacerist de la Izvorani ne-a declarat faptul că lucrează la noua sa carte.

”Acum am mai mult timp liber, lucrez la carte. Am și alte povești, de la colegii de aici. Sunt un pic și jurnalist. Despre cum era pe vremuri. Mi-am făcut o prietenă, care și ea are un fiu în America. Acesta e avantajul la azil, că legi noi prietenii. Socializarea. Prieteni dezinteresați. Principala preocupare e telefonul, să reintru în șirul comunicărilor zilnice. Încerc să-l las, dar nu prea pot.

Am devenit dependent. Întâi pe telefon, apoi la televizor, merg și la sală aici, mai fac sport. De citit, citesc în special cărțile mele. Și pot spune că mi-au plăcut. Vreau să încep să scriu și la ultima carte, dar sunt probleme cu conectarea la rețeaua de internet”, a declarat Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO