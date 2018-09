Cine îi fura iubitele lui Augustin Viziru în tinerețe: ”Vă dau cuvântul meu de onoare dacă m-a deranjat vreodată”

Augustin Viziru a dat cărțile pe față și a mărturisit cine îi fura iubitele în tinerețe. Și culmea! Actorul nu a fost niciodată deranjat de lucrul ăsta!

Ei bine, Augustin Viziru a avut parte de o adolescență tumultoasă. Și asta pentru că toate iubitele lui erau furate de nimeni altul decât fratele lui! Se pare că Lucian Viziru avea mare lipici la domnișoare, inclusiv la cele pe care le aborda Augustin. Însă, vă vine să credeți sau nu, niciunul dintre ei nu era deranjat de situație. (CITEȘTE ȘI: AUGUSTIN VIZIRU A SLĂBIT 18 KILOGRAME, DUPĂ CE AJUNSESE SĂ CÂNTĂREASCĂ 104: “AM REUȘIT FĂRĂ DIETĂ”. CARE SUNT SECRETELE LUI ȘI CUM ARATĂ ACUM)

”Vezi, aici, toată viața mea au fost discuțiile astea. Vă dau cuvântul meu de onoare dacă m-a deranjat vreodată. La un moment dat m-am prins, că toate veneau să vorbească cu mine și voiau să ajungă la fratele meu. problema era alta. Noi stătream perete în perete. Aveam două apartamente lipite unul de celălalt. Și eu atunci le spuneam: „Veniți încoace, că e la antrenament. Vine, îl așteptăm”. 50-50, mai prindea el, mai prindeam eu.”, a povestit Augustin Viziru în cadrul unei emisiuni TV.

Augustin Viziru a divorțat de Oana Mareș în 2011

În vara anului 2011, Oana Mareş şi Augustin Viziru au divorţat, la notar, în mare secret. Ei s-au separat de comun acord, după 11 ani de iubire. Divorţul a venit la mai puţin de doi ani de la căsătorie, ei jurându-şi iubire în noiembrie 2009. La acea vreme, gurile rele spuneau că amândoi au înşelat, însă nici unul dintre ei nu a dorit să facă declaraţii pe această temă. (VEZI ȘI: SCHIMBARE RADICALĂ DE LOOK PENTRU AUGUSTIN VIZIRU! CUM ARATĂ CU BARBĂ ȘI…)

”Ce-am învățat din fosta mea căsnicie a fost un singur lucru. Din păcate, noi ce vedem când suntem mici facem în oglindă când ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce să caut într-o relație din punctul meu de vedere. Pentru că eram tânăr, făceam ce voiam și totuși ideea…

M-am băgat într-o relație mai mult de dragul de a avea o relație. Dar eu, în toată relația mea, mințeam și când dormeam. Trăiam într-un stres permanent. iar în ultima vreme, eu am considerat că nu mai e cazul să mint niciodată. pe nimeni. Transformarea e destul de radicală. Dar adevărul ăsta e, dacă nu minți niciodată, ești foarte relaxat pentru că nu ai nimic de ascuns. Ideea e că sunt mult mai ok așa și mult mai relaxat așa. Și așa pot să-mi văd de ce am făcut, de treburile mele….

Dacă o să găsesc persoana potrivită n-am să ezit nicio secundă…”, a încheiat Augustin Viziru.