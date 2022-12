Cine l-a înlocuit pe Cabral la Pro TV, după ce s-a retras din televiziune? Vine de la Antena 1

În urmă cu ceva timp, Cabral Ibacka i-a șocat pe internauți cu un anunț făcut pe rețelele de socializare, prin care spunea că are nevoie de o pauză. După ce s-a încheiat emisiunea ,,Ce spun românii”, prezentată de Cabral Ibacka, pe postul de televiziune Pro TV va începe noua emisiune-concurs ,,Batem palma?”, prezentată de Cosmin Seleși.

În urma unei colaborări pentru o perioadă îndelungată cu Antena 1, Cosmin Seleși îi va lua locul lui Cabral Ibacka, cel care prezenta ,,Ce spun românii". Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură formatul noii emisiuni ,,Batem Palma", care va apărea pe micile ecrane începând de luni, 12 decembrie.

Cabral Ibacka, motivul pentru care a luat o pauză din lumina reflectoarelor

În urmă cu doar câteva săptămâni, Cabral anunța pe blogul său faptul că simte nevoie să se retragă și să petreacă mai mult timp cu familia lui.

,,Am ajuns la concluzia că acum am nevoie de timp. De mine. De mine cu copiii mei. De mine cu toţi ai mei. Am nevoie să mă plictisesc. Să ştiu ce înseamnă să-mi trag sufletul. Nu că mă opresc, nu că nu mă las. Nu că-mi place sau că nu-mi place. Nu că nu mai am chef. Dar am obosit”, a notat Cabral, pe blogul lui personal.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, acesta a mărturisit că se simte ,,sufocat" de ritmul galopant cu care și-a dus la bun sfârșit fiecare activitate pe care a desfășurat-o. Acum, tot ceea ce vrea să facă este să stea o perioadă acasă, să ia o pauză.

„Trebuie să iau o pauză, pentru că simt nevoia, că sunt om. Nu mă consum, dar mă uzez. Şi simt că a venit momentul să stau, acasă, cu mine. Să învăţ să fac clătite şi nu glumesc. Şi nu am mai spus altcuiva asta. Să stau acasă, să fac clătite, să iau eu copiii de la grădiniţă sau de la liceu, după caz. Simt nevoia de o perioadă de pauză, nu ştiu, un an.

„Eu chiar am nevoie de o pauză, adică nu vreau să ajung să vin cu mai puţină plăcere la muncă. Fac o grămadă de lucruri şi e momentul să respir", a mărturisit Cabral Ibcka.