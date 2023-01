Cine o ajută pe Misha în creșterea micuței Maya, atunci când Connect-R nu are timp. ,,Mă descurc așa cum pot”

În urmă cu 5 ani de zile, Misha și Connect-R au decis să meargă pe drumuri separate. Din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță minunată în vârstă de 9 ani, pe nume Maya. Deși părinții ei s-au separat, ea se bucură în continuare de compania lor.

Connect-R și Misha își văd de viață separat, însă păstrează legătura pentru a fi aproape de fiica lor. Cei doi reușesc, atunci când au timp, să formeze o echipă și să petreacă mai mult timp împreună. Desigur, artistul nu poate fi mereu alături de fetița sa, însă Misha are grijă să se ocupe de creșterea ei. Iată cine o ajută pe vedetă, atunci când cântărețul nu poate fi prezent. (VEZI ȘI: MISHA DEZVĂLUIE CE O LEAGĂ DE CONNECT-R, LA CINCI ANI DUPĂ DIVORȚ: “SUNTEM ÎN RELAȚII…”)

Misha, despre relația cu Connect-R. Cum o ajută artistul în creșterea fiicei lor

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, cântăreața a mărturisit că, în mare parte, ea este cea care se ocupă de Maya. O mână de ajutor i-o întind părinții ei. Cât despre prezența lui Connect-R, fosta parteneră de viață a artistului a precizat că programului lui este extrem de încărcat. Desigur, atunci când are puțin timp liber, îl petrece cu cea mică.

,,Eu mă ajut. Mai vin ai mei, așa, o dată la trei săptămâni sau pentru câteva zile, sau, mă rog, când am concert. Mama mă mai ajută, când poate veni. În rest, Maya nu prea stă cu nimeni. Relu mă ajută și el când poate, dar, din păcate, programul lui este full 24 din 24. Dacă nu e la concert, e la „Te cunosc de undeva!. Dacă nu e la „Te cunosc de undeva!, e la studio și e destul de aglomerat. Și atunci mă ajută și el când poate.

Dar, în general, o iau cu mine peste tot pe Maya. Mai ales că a crescut. Mă descurc așa cum pot. Vrem ca din ianuarie sau februarie, când începe următorul modul, să o dăm la afterschool, ca să mai am și eu timp pentru mine. Până acum nu am înscris-o la after, Maya este în clasa a doua, și la ora 14.30-15.00 este acasă. Pot, totuși, să mai fac și eu câte ceva. Uite, am reușit să vin o fugă la mall… dar sunt pe grabă, că într-o oră și jumătate trebuie să fiu acasă.”, a declarat Misha, potrivit viva.ro.

Cum au reușit cei doi să vindece rănile din trecut și să aibă o relație bună

I-a legat o mare iubire, însă au decis să meargă pe drumuri separate. În prezent, relația lor este una bună și vorbesc aproape zilnic. (CITEȘTE ȘI: MISHA I-A „CLONAT” PĂLĂRIA ȘI DREADURILE LUI CONNECT-R)

,,Da, suntem foarte OK. Vorbim, aproximativ zilnic. Suntem în relații bune, normale. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie toată lumea, odată ce există un copil la mijloc, și nu doar de dragul copilului. Nu știu, odată ce vindeci niște chestii și accepți o situație, reușești să ajungi într-un punct în care să ai o relație decentă, mișto…”, a mai spus vedeta, pentru sursa de mai sus.