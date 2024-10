Cine s-a mutat în apartamentul în care s-a sinucis Mălina Olinescu, la 13 ani de la tragedie: „Dacă se întâmplă ceva, îmi spuneți și chemăm preotul!”

În iarna anului 2011, o dramă neașteptată a cutremurat lumea artistică. Mălina Olinescu s-a sinucis după ce s-a aruncat pe geamul apartamentului în care locuia, situat la etajul 6. Deși au trecut 13 ani de la moartea artistei, mama acesteia, Doina Spătaru, nu a vândut locuința în care s-a petrecut tragedia. A decis să o păstreze și să o închirieze. De aproximativ un și jumătate, în apartament locuiește un cuplu de studenți. CANCAN.RO are detalii despre cum au aflat tinerii despre drama petrecută în locuință, dar și despre ce le-a spus Doina Spătaru chiriașilor săi.

La doar 37 de ani, Mălina Olinescu și-a pus capăt zilelor din motive care nu au fost elucidate niciodată. Artista a dus cu ea pe lumea cealaltă frământările care au determinat-o să recurgă la acest gest de disperare. Unii au presupus că Mălina s-a sinucis după o ceartă cu Sebi, iubitul ei de atunci, mai tânăr decât ea cu 12 ani. Vecinii povesteau că îi auzeau uneori cum se ceartă, iar în acea noapte fatidică Sebi ar fi decis să o părăsească.

Alții au speculat că Mălina era cu moralul la pământ, după ce cariera ei intrase într-un ușor declin. Se simțea marginalizată din punct de vedere profesional, iar asta o măcina foarte mult. Făcuse depresie, iar când și-a luat viața se afla sub tratament.

Adevărul din spatele acestei tragedii a fost îngropat odată cu artista. Cert este că, în noaptea de 12 decembrie 2011, cântăreața a decis să-și pună capăt zilelor. S-a aruncat de la geamul apartamentului său situat la etajul 6 al unui bloc din zona Gării de Nord.

Deși au trecut 13 ani de la tragedie, mama artistei, Doina Spătaru, a păstrat locuința în care a trăit fiica sa, dar unde și-a găsit și sfârșitul. Aceasta l-a închiriat la doar câteva luni după ce Mălina s-a sinucis, iar primul care s-a mutat în apartament a fost un pakistanez care lucra la un fast-food din cartier.

Când a închiriat locuința, nu știa de drama care se petrecuse în ea și nici nu auzise de Mălina Olinescu. A aflat întreaga poveste de la un angajat al frizeriei de la parterul blocului. Bărbatul de 32 de ani povestea atunci că nu se teme de spirite.

Anii au trecut, iar apartamentul Mălinei Olinescu are alți chiriași. De un și jumătate, în el s-a mutat un cuplu de studenți. Tinerii au închiriat locuința printr-o cunoștință.

Atunci când le-a spus că apartamentul este disponibil, persoana respectivă a avut grijă să-i avertizeze și că aici s-a sinucis cântăreața Mălina Olinescu. În ciuda dramei petrecute în casă, cei doi tineri s-au mutat în locuință fără nicio rezervă.

Doamna Doina Spătaru stă în Colentina, dar aici s-au mutat doi tineri, o fată și un băiat. Sunt studenți și sunt logodiți. Ea are 22 de ani, iar el 28 de ani. Stau în apartament de aproximativ un an și jumătate. Am înțeles că nu au nicio problemă cu faptul că aici s-a sinucis Mălina Olinescu, doar bunica lor și-a făcut griji pentru ei”, a spus, pentru CANCAN.RO, unul dintre vecini.