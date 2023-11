Claudia de la Insula Iubirii i-a ”retezat-o” ispitei Andrei, iar pe Bogdan, fostul iubit, l-a dat în vileag: ”Încă îmi scrie!”

Au ieșit la suprafață toate detaliile despre cuplul greu încercat la Insula Iubirii, Claudia și Bogdan. Chiar dacă musculosul citea în fiecare seară, înlăcrimat, biletul oferit de iubita de la acea vreme, iată că nepotrivirea de caracter și prioritățile diferite au îndepărtat-o pe Claudia Florescu. Ex-concurenta show-ului de la Antena 1 a oferit un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO, în care a explicat tot ce s-a întâmplat între ea și Bogdan după plecarea din Thailanda.

Părea că Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața, după cum o declara pe TikTok: „Noua mea iubită mă susține din toate punctele de vedere, dar nu financiar, așa cum poate crede foarte multă lume. Noua mea iubită sau cum vreți voi să-i spuneți mă acceptă fix așa cum sunt eu, a spus că ea nu vrea să mă schimbe cu absolut nimic, că ea s-a îndrăgostit de mine fix așa cum sunt eu. Ea mă respectă și mă acceptă fix așa cum sunt eu”. Însă Claudia Florescu infirmă acest lucru, dezvăluind că fostul participant de la Insula Iubirii încă o mai caută.

Soarta „copilașului” Claudiei și al lui Bogdan Cîrlan a fost hotărâtă: „A rămas la mine!”

CANCAN.RO: A fost real tot ce s-a întâmplat la Insula Iubirii?

Claudia Florescu: A fost exact așa cum s-a văzut, a fost totul real. Tot ce am făcut, fiecare a trebuit să-și asume. Au fost vorbele noastre, faptele noastre și da, este totul real.

CANCAN.RO: Tu ești solo acum?

Claudia Florescu: Eu niciodată nu sunt singură, am persoane care mă iubesc, am persoane care mă susțin. Dar dacă te referi pe plan sentimental, da, sunt singură și sunt fericită.

CANCAN.RO: Câinele la cine a rămas, la tine sau la Bogdan?

Claudia Florescu: Nu este câine.

CANCAN.RO: Copilașul vostru?

Claudia Florescu: Exact! A rămas la mine. Mi-l făcuse cadou Bogdan.

Claudia Florescu dezvăluie care este relația cu fostul iubit, după Insula Iubirii: „El încă îmi scrie!”

CANCAN.RO: Ai mai discutat cu el în ultima perioadă?

Claudia Florescu: Discutăm mereu, am rămas într-un raport de prietenie, de respect, de stimă. Eu cred că o relație, când se termină, nu trebuie să se termine neapărat cu ură sau cu scandal. S-a terminat, iubirea începe, se și termină, din păcate. Așa a fost și la noi, a rămas respectul, ne auzim dacă avem nevoie unul de celălalt, să ne ajutăm, suntem acolo.

CANCAN.RO: Iubita lui e de-acord cu faptul că el are dialog cu tine?

Claudia Florescu: Nu știu dacă are iubită. Și dacă are, îi urez să fie fericit. Și din moment ce el încă îmi scrie, dacă are nevoie sau nu, înseamnă că nu-i spune nimic, în sensul că nu mai este nimic între noi. Nu cred că ar trebui să se închidă de azi pe mâine, fără niciun motiv. Eu nu-l deranjez, el nu mă deranjează, îi doresc să fie fericit.

CANCAN.RO: După toată experiența aceasta, consideri că ai stat într-o relație nepotrivită?

Claudia Florescu: Doamne ferește, nu am spus chestia asta niciodată. Din păcate avem două viziuni diferite, două caractere diferite, unul vrea ceva, celălalt vrea altceva și ne-am dat seama amândoi că nu eram potriviți unul pentru celălalt. A fost totul o experiență, nu-mi pare rău nici că m-am mutat în România, nici că am fost într-o relație cu el, nu-mi pare rău.

Fosta concurentă a show-ului de la Antena 1 neagă că ar fi simpatizat vreo ispită din Thailanda: „I-am spus că nu am atracție față de el!”

CANCAN.RO: Ai mai vorbit cu vreuna dintre ispite?

Claudia Florescu: Da, dar eu vorbesc cu toată lumea, și cu Andrei am vorbit la început.

CANCAN.RO: Ai fost îndrăgostită de Andrei, că el așa zicea?!

Claudia Florescu: Niciodată nu am fost! Poate să zică el ce vrea, eu știu ce am simțit, știu ce am spus. Și în emisiune am spus de o mie de ori, îmi plăcea ca persoană. Avea grijă de el, îi plăcea sportul, dar nu aveam atracție față de el. La ultima alegere, i-am spus că nu am atracție față de el pentru a merge mai departe. Am fost o persoană asumată și sunt o persoană asumată, n-aș avea nimic de ascuns, să spun în momentul de față «da, eram îndrăgostită». Nu eram și n-am fost niciodată îndrăgostită de Andrei.

CANCAN.RO: N-ai de gând să te întorci în Italia, viața ta va continua aici?

Claudia Florescu: În Italia, e un loc acolo unde o să mă întorc mai devreme sau mai târziu. Momentan, am anumite lucruri de rezolvat aici, iau lucrurile încet încet, nu îmi mai fac planuri. Pentru că de câte ori mi-am făcut planuri, niciodată nu a mers așa cum mi-am dorit eu!

