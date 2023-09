Claudia Pătrășanu a cedat nervos! Artista i-a deschis proces în instanță lui Gabi Bădălău și face declarații uluitoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO! „Pedepsește copiii pentru că e el sub control judiciar”

Claudia Pătrășcanu l-a chemat din nou în fața instanței pe Gabi Bădălău, fostul său soț. Motivul? Artista vrea să meargă cu copiii peste hotare, mai întâi la Disneyland, apoi la Istanbul, iar tatăl lor nu-i dă procura. Cântăreața crede că fostul soț refuză acest lucru din cauza faptului că el are interdicția de a părăsi țara. Aceasta spune că pierde nu mai puțin de 1200 de euro, prin cele două procese pe care le-a deschis, bani pe care i-ar fi putut cheltui cu cei doi băieți ai cuplului. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se vor întâlni din nou, în fața instanței. Artista a fost nevoită să-i deschidă fostului soț două ordonanțe președințiale, pentru a putea obține acordul de a-și duce copiii în vacanță, la Disneyland, iar apoi într-un week-end, la Istanbul. Artista a mai adăugat că se izbește de această problemă de când tatăl copiiilor săi are interdicția de a părăsi țara.

„Nu primesc acordul lui decât târâtă prin instanță”

„La noi e greu să semneze hârtiile. Ca să pot pleca cu copiii undeva, trebuie să fac ordonanță în instanță. Dacă el nu poate ieși, acum toată lumea trebuie să rămână în țară. În vacanța de toamnă vreau să-i duc la Dysneyland, iar de ziua lui Gabriel, pe 25 noiembrie, la Istanbul. Va fi în week-end, facem doar 45 de minute cu avionul din Constanța. Și am făcut cerere în instanță, pentru că nu a vrut să-mi dea, de comun acord, prin notar, procura. Nu pot să înțeleg, pur și simplu nu a vrut. Nu s-a prezentat când a fost citat.

Eu vreau să-i duc pe copiii noștri în vacanță, nu pe copiii mei. Va veni sper și momentul în care va exista înțelegere. Dacă asta a fost decizia lui, ce pot spune. Înseamnă că nu-și dorește ca copiii noștri să meargă la Dysneyland. Nu primesc acordul lui decât târâtă prin instanță”, a declarat Claudia Pătrășcanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pierde 1200 de euro ca să poată scoate copiii afară din țară

Artista ne-a mai spus că pierde nu mai puțin de 600 de euro cu o singură ordonanță președințială, bani pe care i-ar fi putut cheltui cu copiii:

„Se pierd bani pe care i-aș putea cheltui cu copiii. Pentru o ordonanță se duc cam 600 euro. Actele, munca avocaților, notificările. Prima oară i-am făcut notificarea prin notariat, el nu s-a prezentat”.

„El vrea să trec practic peste decizia judecătorească”

Claudia Pătrășcanu nu ne-a ascuns nici faptul că fostul soț a insistat ca ea să-i semneze o procură, în condițiile în care Bădălău are interdicția de a părăsi țara:

„Îmi dă procura după cum are el chef, după cum plouă și bate vântul. El acum își dorește să plece cu ei în vacanță și mi-a cerut procură. Dar atâta timp cât instanța a considerat că nu are dreptul să iasă din țară, cum pot face eu asta? El vrea să trec practic peste decizia judecătorească. Și pentru că eu nu vreau, n-am cum să fac asta, el mă forțează, pune presiune.

I-am zis că-mi voi da acordul în momentul în care i se ridică interdicția, să am siguranța copiilor. I-am dat mereu. Și când a fost ziua maică-sii, a plecat cu ei în Dubai. Tot timpul am fost de acord, am trecut de securea războiului.

Dar de când el nu poate ieși din țară, zici că parcă copiii noștri au vreo vină. El consideră ca și copiii să stea reținuți. Spre fericirea mea, eu nu am ncio problemă, vreau să-i scot pe copiii noștri. Am mai ieșit cu ei. Eu chiar dacă i dau acum procură, nu-l ajută cu nimic. Dar eu nu pot încălca niște reguli, cum să iasă cu copiii, dacă nu are acordul instanței. I-am transmis că atunci când totul va fi în regulă, i-o dau. Cred că acesta e motivul pentru care el nu vrea, îmi pare rău că nu am acordul lui, să simtă și copiii că și tati se bucură de vacanța lor. Eu nu-mi pot face probleme singură. Trebuie să respectăm legea. Anul trecut am plecat în patru vacanțe cu copiii, dar acum, pur și simplu nu vrea. Nu putem trăi așa, nu toți suntem sub control judiciar”, a adăugat aceasta.

Își serbează ziua la Istanbul

Peste doar câteva săptămâni, artista își va aniversa ziua de naștere. Cum în acel week-end copiii vor fi cu tatăl lor, Claudia va petrece la Istanbul, motiv pentru care a și refuzat un concert ce-l avea fix pe data de 6 octombrie:

„Mi-a intrat un concert chiar pe ziua mea, pe 6 octombrie, la fel ca și anul trecut, dar l-am refuzat. Pentru că plec. Am luat deja biletele pentru Istanbul. Mi-aș fi dorit să fiu cu cei mici de ziua mea, dar e week-endul lui. De ziua mea pot face ce vreau. Cu siguranță voi merge cu cineva. Stăm doar un week-end. Eu îmi fac programul totdeauna după cel al copiilor”.

Altfel, artista și-a propus o relansare a carierei sale.

„Vreau să scot niște proiecte muzicale, să-mi schimb puțin stilul. Eu fac schimbări de câte ori simt. Vreau să scot piese noi din ce în ce mai des, cam la două luni una”, a adăugat aceasta.

